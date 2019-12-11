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رئيس القناة للكهرباء يعلن انتهاء الاستعدادات لتأمين مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:41 م
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بوابة الفجر
محمد صلاح
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أعلن المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء رفع حالة الاستعداد القصوي في قطاع كهرباء جنوب سيناء والاداره العامة للطوارئ.


وأشار رئيس الشركة فى تصريحات له، أنه تم الدفع بـ 20 وحدة توليد كهرباء طؤاري كاتمة للصوت محملة علي سيارات شاسيه طويل، وكذلك تم الدفع بفرق التدخل السريع والطوارئ مجهزة بأحدث الاجهزه والسيارات لمواجهة اي طوارئ وكذلك تشكيل غرفة عمليات رئيسيه برئاسته لمتابعة كافل التفصيل.


وأوضح انه تم الدفع بفرق الصيانة والأعطال، مشددًا على ضرورة تواجد كافة العاملين كل في موقعه، مؤكدًا ايضًا على توفير كافة امكانيات الشركة من مهمات ومعدات وكل مايطلب من اجل اظهار شرم الشيخ والمؤتمر بما يليق بجمهورية مصر العربية.


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