مرتضى منصور يشارك في تصوير "برومو" قناة الزمالك

قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصوير "برومو" خاص لقناة النادي الأبيض الجديدة، المقرر انطلاقها خلال الشهر المقبل.





وسبق رئيس الزمالك، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، الذين انتهوا من تصوير برومو القناة الجديدة التي ستنطلق في شهر يناير المقبل من عام ٢٠٢٠، حسب تأكيدات مسئولي القلعة البيضاء.





ومن المقرر أن يقدم رئيس الزمالك برنامجاً خاصا به في القناة الجديدة، يذاع في يوم واحد من الأسبوع.





وكان مرتضى منصور خرج من قبل، ليؤكد أنه يدرس فكرة إلغاء مشروع القناة الجديدة بسبب التكلفة المالية الضخمة التي تصل إلى 40 مليون جنيه، يتم خصمهم من مستحقات النادي الأبيض لدى الشركة الراعية، مهدداً بالعودة لشراء ساعات بث هواء في قناة الحدث وعودة برنامج الزمالك اليوم من جديد، قبل أن يقوم مسئولو الشركة الإعلامية صاحبة حقوق الرعاية للقناة باحتواء غضب رئيس القلعة البيضاء من أجل التراجع عن هذه الفكرة.