Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرتضى منصور يشارك في تصوير "برومو" قناة الزمالك

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:48 م
Advertisements
مرتضى منصور
مرتضى منصور
هاني عصام
Advertisements
قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصوير "برومو" خاص لقناة النادي الأبيض الجديدة، المقرر انطلاقها خلال الشهر المقبل.

وسبق رئيس الزمالك، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، الذين انتهوا من تصوير برومو القناة الجديدة التي ستنطلق في شهر يناير المقبل من عام ٢٠٢٠، حسب تأكيدات مسئولي القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يقدم رئيس الزمالك برنامجاً خاصا به في القناة الجديدة، يذاع في يوم واحد من الأسبوع.

وكان مرتضى منصور خرج من قبل، ليؤكد أنه يدرس فكرة إلغاء مشروع القناة الجديدة بسبب التكلفة المالية الضخمة التي تصل إلى 40 مليون جنيه، يتم خصمهم من مستحقات النادي الأبيض لدى الشركة الراعية، مهدداً بالعودة لشراء ساعات بث هواء في قناة الحدث وعودة برنامج الزمالك اليوم من جديد، قبل أن يقوم مسئولو الشركة الإعلامية صاحبة حقوق الرعاية للقناة باحتواء غضب رئيس القلعة البيضاء من أجل التراجع عن هذه الفكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور قناة الزمالك الزمالك اليوم

أخبار تهمك

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 18 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 20 ساعة

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 4 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 19 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 18 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

موضوعات متعلقة

الزمالك يطالب الشركة الصينية بتصميمات الاستاد

قرار جديد مفاجئ من مرتضى منصور بشأن برنامج "الزمالك اليوم"

أخر اخبار الزمالك.. تأجيل وصول كاسونجو.. فريق الطائرة يحتفل بأبطال أفريقيا

سيف زاهر يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

تردد قناة الزمالك Zamalek TV وكيفية استقبالها وأبرز برامجها وموعد انطلاقها اليوم

تزامنًا مع افتتاح قناة الزمالك.. هدية كبيرة من مرتضى منصور للجماهير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

01:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status