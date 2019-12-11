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الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:44 م
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عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة
عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة
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اعلنت الوكالة الإيطالية للدواء أن عقار الميتفورمين - Metformin أحد الأدوية الأكثر انتشارًا المستخدمة في علاج مرض السكري من النوع الثاني، يسبب خلايا سرطانية، كما أن المفوضية الأوروبية للصحة أكدت ذلك.

أكد مدراء الصحة في الوكالة الإيطالية، أن عقار عقار الميتفورمين - Metformin لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، قد يحتوي على مستويات خطيرة من مادة N-Nitrosodimethylamine المسرطنة، المعروف أيضًا باسم NDMA، وقد أدى وجود هذه المادة الكيميائية إلى عمليات سحب سابقة لأدوية أخرى تستخدم في علاج ضغط الدم وحرقة المعدة.

وقد استدعى رؤساء الصحة في سنغافورة ثلاثة منتجات من عقار الميتفورمين - Metformin بعد أن وجد أنها تحتوي على "كميات ضئيلة" من مادة NDMA، والتي قالت إنها "أعلى من المستوى المقبول دولياً".

يتم تصنيف المادة الكيميائية NDMA كمسرطن محتمل للإنسان، ولكن لا يُعتقد أنها تسبب الضرر عند تناولها بمستويات منخفضة جدًا.


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الكلمات المفتاحية

مرض السكري النوع الثاني مادة مسرطنة مادة NDMA المسرطنة عقار الميتفورمين الوكالة الايطالية للدواء Metformin

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