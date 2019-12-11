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لاعبي الزمالك يشاركون في تصوير برومو القناة الجديدة للنادي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:45 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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انتهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تصوير برومو القناة الجديدة للنادي الأبيض المقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل من عام ٢٠٢٠.

وتواجد لاعبو الزمالك في الاستوديوهات الخاصة بالقناة بمدينة الإنتاج الإعلامي من أجل تصوير الفيديوهات والصور الدعائية للقناة تمهيداً لخروجها إلى النور بعد شهر من الآن.

وكان نجوم الزمالك القدامى، انتهوا أيضاً من تصوير "البرومو" الخاص بهم من قبل، بينما تأجل الأمر بالنسبة للاعبي الفريق الأول لاسيما في ظل ضغط المباريات وعدم وجود وقت كافي.

وخرج مرتضى منصور رئيس الزمالك من قبل، ليؤكد أنه يدرس فكرة إلغاء مشروع القناة الجديدة بسبب التكلفة المالية الضخمة التي تصل إلى 40 مليون جنيه، يتم خصمهم من مستحقات النادي الأبيض لدى الشركة الراعية، مهدداً بالعودة لشراء ساعات بث هواء في قناة الحدث وعودة برنامج الزمالك اليوم من جديد، قبل أن يقوم مسئولو الشركة الإعلامية صاحبة حقوق الرعاية للقناة باحتواء غضب رئيس القلعة البيضاء من أجل التراجع عن هذه الفكرة.
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