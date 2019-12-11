وزير النقل: نهجنا هو أن تصبح كل شركات الوزارة "رابحة"

افتتح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير المؤتمر العلمي الأول لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر والذي يقام تحت شعار "عمالنا وأولادنا أولا " وذلك في إطار اهتمام وزارة النقل بأهمية الرعايه الصحيه والتطور الطبي وتأثيرها على صحة الإنسان وتحسين مستوى معيشته.





صرح الوزير أن انطلاق المؤتمر الطبي الأول لأطباء سكك حديد مصر يأتي في ظل إرادة سياسية طامحة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة في جمهورية مصر العربية وبدعم من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعتبر إضافة نوعية لتطوير القطاع الطبي بسكك حديد مصر مؤكدا على اهمية استمرارية هذا المؤتمر والخروج منه بنتائج وتوصيات هامة تعود ايجابيا على مستوى الخدمة بالمركر.





وأشار الوزير الى أهمية التطوير المستمر للخدمة الطبية المقدمة مؤكدا أن الوزارة ستستمر في تقدم كافة الدعم للمركز الطبي لتقديم خدمة طبية متميزة باستمرار، موضحا أن التطوير سيشمل كافة المستشفيات التابعة للمركز لتشمل مستشفيات طنطا وأبي زعبل خاصة وان الوزارة تهدف دائما لتقديم خدمة طبية تليق بالعاملين بالسكة الحديد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بالعنصر البشري الذي يعتبر محورا رئيسيا في نجاح منظومة السكك الحديدية.





وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، والتعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة وأن المستشفى الى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة فإنها تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوي وبأسعار رمزية





وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن نهج وزارة النقل هو أن تصبح كل شركات وزارة النقل شركات رابحة وان يتم الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة لتعظيم العوائد المادية للهيئات والشركات مضيفا أن الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب وليست للشركات الخاسرة وأن الحوافز تصرف عن الأعمال المتميزة والجهود الإضافية.





ومن جانبه استعرض رئيس شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر ماتم تنفيذه من خطة تطوير المركز وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي حيث تم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية كما تم (زياده عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزه وانشاء رعايه متوسطه بجوار الرعايه المركزه للباطنه ورعايه القلب وانشاء رعايه لجراحه القلب والصدر، وإنشاء وتجهيز معمل للنوم لدراسه الحالات التي تحتاج لذلك نظرا لطبيعه عمل أبناء الهيئه كما تم تطوير وتجديد المعمل ليتواكب مع متطلبات التطوير بمضاعفه عدد الأجهزه التي تشمل كافه التحاليل دون الأحتياج إلي تحويل الحالات خارجيًا وإمداده بمنظومه مميكنه بالكامل LDM دون تدخل العنصر اليدوي وكذلك تفعيل دور الجوده ومكافحه العدوي ليتواكب المركز مع كل ما هو جديد ومتطور وتفعيل دور الجمعيه العلميه بالمستشفي وعمل يوم علمي أسبوعي ولمده ساعه لألقاء الأبحاث والمحاضرات وكل ما هو جديد في الطب مضيفا أن المركز اصبح احد المراكز الطبيه العلميه المتقدمه وهو يقوم بتدريب أطباء الزماله المصريه واعتماده كأحد المراكز التي تصلح للتدريب نظرا لمكانته العلميه المتميزه وبعض الجامعات تقدمت لأتخاذه مركزا لتدريب طلبه الأمتياز للتدريب فيه.



