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حجز وإتلاف 83 علبة حليب منتهية الصلوحية بالعاصمة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:38 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:


أهم عمليّات الحجز:
 
- حجز حمولة 03 شاحنات من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.

- حجز حمولة 03 شاحنات من الركائز الحديدية وبقايا الإنتصاب بتونس العاصمة.

- القيام بإزالة 56 نقطة إنتصاب فوضوي بجهة باب بحر بتونس العاصمة.

- حجز وإتلاف 600 لتر من مواد التنظيف مجهولة المصدر بتونس العاصمة.

- حجز وإتلاف 83 علبة حليب منتهية الصلوحية بتونس العاصمة.

- حجز 01 طن من البسباس و500 كلغ من البرتقال بولاية أريانة.

- حجز 3500 قطعة ملابس مستعملة و15 كلغ من الخضر و200 علبة ياغرت منتهية الصلوحية بولاية صفاقس.

- حجز 350 كلغ من الفارينة المدعمة و24 لتر من الزيت المدعم بولاية نابل.

- حجز 23 كلغ من الخضر و24 قارورة ماء معدني و21 كرسي و05 طاولات بولاية سوسة.



في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 140 عملية حجز.

- تحرير 24 محضرا عدليّا.

- إلقاء القبض على 03 أشخاص مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.

- حجز 10 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 97 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

- تنفيذ 12 قرار بلدي مختلف.

 
في المجال الصحي:
 
- تحرير 80 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 155 مخالفة صحية.
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