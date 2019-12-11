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حجز وإتلاف 83 علبة حليب منتهية الصلوحية بالعاصمة
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:38 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز حمولة 03 شاحنات من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.
- حجز حمولة 03 شاحنات من الركائز الحديدية وبقايا الإنتصاب بتونس العاصمة.
- القيام بإزالة 56 نقطة إنتصاب فوضوي بجهة باب بحر بتونس العاصمة.
- حجز وإتلاف 600 لتر من مواد التنظيف مجهولة المصدر بتونس العاصمة.
- حجز وإتلاف 83 علبة حليب منتهية الصلوحية بتونس العاصمة.
- حجز 01 طن من البسباس و500 كلغ من البرتقال بولاية أريانة.
- حجز 3500 قطعة ملابس مستعملة و15 كلغ من الخضر و200 علبة ياغرت منتهية الصلوحية بولاية صفاقس.
- حجز 350 كلغ من الفارينة المدعمة و24 لتر من الزيت المدعم بولاية نابل.
- حجز 23 كلغ من الخضر و24 قارورة ماء معدني و21 كرسي و05 طاولات بولاية سوسة.
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 140 عملية حجز.
- تحرير 24 محضرا عدليّا.
- إلقاء القبض على 03 أشخاص مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.
- حجز 10 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- القيام بـ 97 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
- تنفيذ 12 قرار بلدي مختلف.
في المجال الصحي:
- تحرير 80 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 155 مخالفة صحية.
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