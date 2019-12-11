حجز وإتلاف 83 علبة حليب منتهية الصلوحية بالعاصمة

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:









أهم عمليّات الحجز: - حجز حمولة 03 شاحنات من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.

- حجز حمولة 03 شاحنات من الركائز الحديدية وبقايا الإنتصاب بتونس العاصمة.

- القيام بإزالة 56 نقطة إنتصاب فوضوي بجهة باب بحر بتونس العاصمة.

- حجز وإتلاف 600 لتر من مواد التنظيف مجهولة المصدر بتونس العاصمة.

- حجز وإتلاف 83 علبة حليب منتهية الصلوحية بتونس العاصمة.

- حجز 01 طن من البسباس و500 كلغ من البرتقال بولاية أريانة.

- حجز 3500 قطعة ملابس مستعملة و15 كلغ من الخضر و200 علبة ياغرت منتهية الصلوحية بولاية صفاقس.

- حجز 350 كلغ من الفارينة المدعمة و24 لتر من الزيت المدعم بولاية نابل.

- حجز 23 كلغ من الخضر و24 قارورة ماء معدني و21 كرسي و05 طاولات بولاية سوسة.













في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 140 عملية حجز.





- تحرير 24 محضرا عدليّا.





- إلقاء القبض على 03 أشخاص مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.





- حجز 10 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 97 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





- تنفيذ 12 قرار بلدي مختلف.





في المجال الصحي:

- تحرير 80 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 155 مخالفة صحية.