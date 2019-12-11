بن شرقي يقود قائمة الزمالك أمام بيراميدز.. وشيكابالا خارج الحسابات

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري المقرر لها غدا الخميس بالجولة السابعة من الدوري الممتاز.









وضمت القائمة كل من :-

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى





محمود علاء- محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام - محمد عبد الشافي -إسلام جابر في خط الدفاع





طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم في خط الوسط





مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.









تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس ببطولة الدوري.









وغاب اللاعب عن التدريبات في اليومين الماضيين بسبب إصابته بنزلة برد شديدة مما تسبب في عدم جاهزيته.









وفضل الجهاز الفني للفريق إراحته خلال مباراة الغد لتجهيزه وإدخار مجهوده لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري ببطولة الدوري.









ومن المنتظر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمته عقب مران اليوم للانتظام في معسكر مغلق.



