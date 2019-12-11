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ملعب الغولف والنادي الريفي "رويال غرينز" يواصلان حصد الجوائز على مستوى العالم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:38 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن حصول ملعب الغولف والنادي الريفي "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على جائزتين تضاف إلى سلسلة الجوائز التي حظيَ بهما في السنوات السابقة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الغولف العالمية في موسمها السادس، الذي استضافته منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في جزيرة السعديات بدولة الامارات العربية المتحدة مؤخراً.

وحظي ملعب الغولف والنادي الريفي "رويال غرينز" على جائزة أفضل ملعب للغولف لعام 2019 على مستوى المملكة, وللمرة الثانية على التوالي. 

كما حصل على جائزة أفضل نادي ريفي للغولف في العالم لعام 2019، والتي تعزز عالمياً الإمكانيات التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية من نظرة محايدة وخبيرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لتطوير قطاع السياحة والفندقة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية رمزي الصلح، أن ملعب الغولف والنادي الريفي "رويال غرينز" حققا الأهداف المرجوة التي من أجلها تم إنشاؤهما، وساهما في رؤية 2030 من خلال استقطاب الهواة وعشاق ممارسة رياضة الغولف، واستضافة كبرى البطولات العالمية بحضور عدد من نجوم اللعبة على مستوى العالم، والتي أهلته للحصول على هذه الجوائز العالمية.

ويعد نادي وملعب الغولف "رويال غرينز" واحداً من أهم المشروعات الحيوية في المدينة الاقتصادية، وأحدث الملاعب العالمية في المنطقة، حيث يضم الملعب ١٨ حفرة تسديد (٩ منها مضاءة خلال فترات المساء). 

كما يحتضن مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية والاجتماعية، بالإضافة إلى مجمع فلل سكنية حديثة ومتكاملة بتصاميم عالمية مختلفة تتمتع بإطلالات على ملعب الغولف أو على بحيرة نادي الغولف.

يُذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستستضيف البطولة السعودية الدولية (Saudi International) لمحترفي الغولف للسنة الثانية على التوالي، والتي تقام برعاية مجموعة سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية على أرض ملعب الغولف "رويال غرينز"، ابتداء من 30 يناير وحتى 2 فبراير 2020م، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم.

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