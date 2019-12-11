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كزبرة وحنجرة في تعاون جديد مع مطربي "بحر الغدر".. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:37 م
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مهرجان هما قالو ايه
مهرجان "هما قالو ايه"
سعد نبيل
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تعاون مؤدو مهرجان "عايم في بحر الغدر"، مع حنجرة وكزبرة، في مهرجان جديد يعمل اسم "هما الناس قالوا إيه"، وتفاعل محبي فن المهرجانات الشعبية مع المهرجان، فضلًا عن حصوله على نسبة مشاهدة عالية عبر "اليوتوب".




 مهرجان "هما الناس قالو ايه" غناء أحمد عزت وكزبرة وعلى سمارة وحنجرة، كلمات ميدو جاد – كزبرة، توزيع ابو صابر، مونتاج زيزو الأسود.

 

وتقول كلمات المهرجان:

 

"عارف الناس قالت اي قالو كده كده وهنرقص قالو كده كده وهنفرح قالو كده كده وهنرقص قالو كده كده وهنفرح، بالي ماهوش مرتاح من صحبه الاوباش ابعد يافقر وروح نفسي اعيش في براح ماشي ف امان الله عايم علي الامواج كل القلوووب سودا ملقتش فيها مكاان، السكه بعيده السكه  وقفالكو معايا التكه السكه بعيده السكه وقفالكو معايا التكه  انتو بتلعبو علي بعض واحنا بنلعب بالفكه، قالو كده كده وهنرقص قالو كده كده وهنفرح قالو كده كده وهنرقص  قالو كده كده وهنفرح   مبغفلش بقبل قد اللعب استحمل علي حق ومبخافشي مش زايك بتغفل  مش زايك بتغفل، جدعنتي دي  راس مالي متسيط بيها في الحيته والهري ده مش بتاعي وتمامكو معايا الفكه، قالو كده كده وهنرقص قالو كده كده وهنفرح قالو كده كده وهنرقص  قالو كده كده وهنفرح   مبغفلش بقبل قد اللعب استحمل علي حق ومبخافشي مش زايك بتغفل  مش زايك بتغفل".


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الكلمات المفتاحية

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