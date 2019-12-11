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التشكيل الرسمي للترسانة وبتروجت في القسم الثاني

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:36 م
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بتروجت
بتروجت
شيماء الجلاد
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تنطلق بعد قليل مباراة الترسانة وبتروجت، في إطار الأسبوع السابع من المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني.

وجاء تشكيل الفريقان مكون من ..

تشكيل الترسانة : أحمد حسين، ابراهيم منصور، هشام يحيى، أحمد عماد، سيد حمدي، محمد مجدي، ايهاب فؤاد، محمد ماهر، وليد فوزي، بركات حجاج، اسلام حازم.

البدلاء : أشرف محمد، محمد حسين، محمود شاكر، أحمد جمال، أحمد محمود، أحمد فتحي.

تشكيل بتروجت : محمد أبو النجا، حسام حسن، سامح ابراهيم، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمود عماد، محمود ربيع، أحمد كمال، إيزيكال، حسين حمدي، جون جميل.

البدلاء : أحمد علي ، ابراهيم صلاح، أحمد ربيع، أحمد حسين، مصطفى فرغلي، خالد عبد الرازق، محمود محمد.
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