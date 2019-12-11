تحذيرات إلى مستعملي الطريق إثر فيضان وادي الرغاي القادم من الجزائر

تعلم الإدارة العامة للحرس الوطني، عن إنقطاع الطريق المعبدة والغير مرقمة الرّابطة بين منطقة الدخايلية ووادي مليز جندوبة، وذلك إثر فيضان وادي الرغاي (القادم من الجزائر)، كما يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الجهويّة رقم 59 ثم الطريق الوطنيّة رقم 06 في الإتجاهين.





فعلى السادة مستعملي الطريق الإلتزام بالسياقة المعتدلة، وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لرد الفعل عند الإقتضاء وتفادي الوقوف والتوقف دون موجب، مع ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة، والحرص على تفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية والتقيد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها وإستعمال الإنارة القانونية نهارا كلما إقتضت ظروف الرؤية ذلك.





يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (إدارة عمليات الحرس الوطني) على الأرقام التالية:





71.963.512.





71.960.448.





كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.