وزيرة التخطيط: مصر نفذت أكبر برنامج حماية اجتماعية في تاريخها

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر قام على عدد من الإصلاحات الجذرية، وتم ضخ حجم كبير من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها شبكة طرق قوية وشبكة موانئ، وضخ استثمارات في قطاع الطاقة تقدر بحوالي 37 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات الماضية فقط لتحسين جودة حياة المواطنين.



وأوضحت "السعيد"، خلال كلمتها على هامش فعاليات الجلسة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية "إسكان البنادق في إفريقيا- ملكية أجندة فض النزاعات"، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن لمستثمر أن يقدم على الاستثمار في مصر دون وجود شبكة طرق قوية وجيدة، وشبكة كهرباء قوية، وشبكة موانئ تساعده على التصدير، وهذا ساهم في توفير



وتابعت وزيرة التخطيط، أن مصر نفذت أكبر برنامج حماية اجتماعية في تاريخها؛ لأن الإصلاح الحقيقي لابد أن يكون ذو تكلفة، بتقديم دعم نقدي للفئات الأكثر احتياجًا مشروط بتوفير حياة كريمة لأبنائهم، إلى جانب دعم الغذاء وبرامج الصحة والتعليم، وتم إطلاق برنامج التامين الصحي الشامل لأول مرة هذا العام، مع التوسع في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي للشباب، مع الاستثمار في البشر، والعمل على بناء الإنسان المصري مع التركيز على المرأة والشباب، مشددة على أن مصر تنعم بثروة كبيرة من الشباب، وإذا لم يتم الاستثمار فيهم سيكونوا عبء على الدولة.

