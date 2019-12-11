"قصاد عيوني" تتخطى المليون مشاهدة في الأسبوع الأول لـ أحمد جمال

حقق فيديو كليب "قصاد عيوني" للفنان الشاب أحمد جمال، أكثر من مليون مشاهدة في الأسبوع الأول منذ طرحه على قناة "اليوتيوب" .

تعد أغنية "قصاد عيوني" ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال أسابيع قليلة، تم تصوير الفيديو كليب في اليونان، واستعان بموديل معه في الكليب وهي حبيبته الذي يلتقي بها صدفة و يحبها، فالأغنية رومانسية، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج اليوناني شريف فرنسيس.

يذكر أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

"انت ايه انت مين انت م الدنيا دي عايش بينا عادي...ولا نجمة من السما وقعت قصادي...ريحني من حيرتي جاوب ع السؤال...انت ايه انت مين..مشكلتي اني ماشفتش حد كده فى حياتي...اكتر حاجه بخاف انا منها تهيؤاتي...خايف اعلق نفسي بيك وتكون خيال..هو انت ايه ده اللى انت فيه..اكتر من اللى انا بحلم بيه..حد بس يقولي ان اللى قصاد عيوني...مش من جنوني ولا من خيالي وحقيقة اكيد...هو يعنى معايا ولا مش معايا...ايه الحكايه ازاى قمر وألمسه بالإيد..حد بس يقولي ان اللى قصاد عيوني...مش من جنوني ولا من خيالي وحقيقة اكيد" .