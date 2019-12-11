Advertisements
Advertisements
Advertisements

"قصاد عيوني" تتخطى المليون مشاهدة في الأسبوع الأول لـ أحمد جمال

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

حقق فيديو كليب "قصاد عيوني" للفنان الشاب أحمد جمال، أكثر من مليون مشاهدة في الأسبوع الأول منذ طرحه على قناة "اليوتيوب" .

 

تعد أغنية "قصاد عيوني" ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال أسابيع قليلة، تم تصوير الفيديو كليب في اليونان، واستعان بموديل معه في الكليب وهي حبيبته الذي يلتقي بها صدفة و يحبها، فالأغنية رومانسية، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج اليوناني شريف فرنسيس.

 

يذكر أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام وماستر أمير محروس.

 

 

وتقول كلمات الأغنية:

"انت ايه انت مين انت م الدنيا دي عايش بينا عادي...ولا نجمة من السما وقعت قصادي...ريحني من حيرتي جاوب ع السؤال...انت ايه انت مين..مشكلتي اني ماشفتش حد كده فى حياتي...اكتر حاجه بخاف انا منها تهيؤاتي...خايف اعلق نفسي بيك وتكون خيال..هو انت ايه ده اللى انت فيه..اكتر من اللى انا بحلم بيه..حد بس يقولي ان اللى قصاد عيوني...مش من جنوني ولا من خيالي وحقيقة اكيد...هو يعنى معايا ولا مش معايا...ايه الحكايه ازاى قمر وألمسه بالإيد..حد بس يقولي ان اللى قصاد عيوني...مش من جنوني ولا من خيالي وحقيقة اكيد" .

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 18 ساعة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 4 ساعات

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

01:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status