المعاصر والتجريبي ينعى المخرج الكبير محسن حلمي "أيقونة النجاح و الإبداع المسرحي"

تنعي إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي المخرج الكبير محسن حلمي والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات بعد صراع مع المرض.

ويعرب مجلس إدارة المهرجان عن بالغ حزنه وأسفه لرحيل المخرج الكبير محسن حلمي والذي يعد قامة مسرحية مصرية وعربية كبيرة ومبدعا أصيلا و أيقونة للنجاح والإبداع المسرحي.

تخرج محسن حلمي من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبدأ ممارسة المسرح كهاو في عام ١٩٧١، بدأت مسيرته الاحترافية منذ عام ١٩٨١، و قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال المسرحية الهامة منها "الكابوس" و "العار" و " الشئ " لـ لنين الرملي، و "الساحرة " بطولة سميحة أيوب، و "طه حسين" بطولة أشرف عبد الغفور والممثل الفرنسي كريستوف روكسيل، و " ليلة عيد الميلاد " تأليف توماس بيرنهارد وبطولة الفنانة بوسي على مسرح الهناجر، مسرحية " بارانويا " تأليف رشا فلتس وتمثيل ريم حجاب. ليلة من ألف ليلة بطولة الفنان يحيى الفخراني.

كما شارك في العديد من المهرجانات الإقليمية والدولية وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات كان أخرها في المهرجان القومي عام 2019.