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انتهاء ٨٥٪ من أعمال الصيانة بقلعة قايتباي (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:30 م
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بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه للأسبوع الثاني على التوالي تجري أعمال الصيانة بقلعة قايتباي من صيانة للأبواب الخشبية والحليات النحاسية للأبواب وإزالة الكتابات التي على الجدران ودهان السياج الخشبي للحدائق القلعة وذلك لاظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.

وأوضح "متولي" في تصريح صحفي له اليوم الإربعاء أنه تم الإنتهاء من ٨٥٪ من أعمال الصيانة، مشيرًا إلى أنه تجري أعمال الصيانة بقلعة قايتباي وتستمر الأعمال  بعد مواعيد العمل الرسمية حرصا على عدم تعطل مسار الزيارة خاصة عند صيانة الأبواب الخشبية الداخلية للبرج الرئيسي والباب الخارجي للقلعة. 

وفي سياق ذاته، أطلقت مديرية الآثار خلال الأسبوع الجاري مبادرة " حكاية تاريخية "والمكونة من مجموعة من شباب الجامعات وقيامهم بحملة لاظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق في منطقة كوم الناضورة الأثرية ذلك بناء علي التنسيق الذي تم بين منطقة اثار غرب الإسكندرية وشباب المبادرة.
انتهاء ٨٥٪ من أعمال الصيانة بقلعة قايتباي (صور)
انتهاء ٨٥٪ من أعمال الصيانة بقلعة قايتباي (صور)
انتهاء ٨٥٪ من أعمال الصيانة بقلعة قايتباي (صور)
انتهاء ٨٥٪ من أعمال الصيانة بقلعة قايتباي (صور)
انتهاء ٨٥٪ من أعمال الصيانة بقلعة قايتباي (صور)
انتهاء ٨٥٪ من أعمال الصيانة بقلعة قايتباي (صور)
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الكلمات المفتاحية

قلعة قايتباي أعمال صيانة أخبار مصر

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