وزير الشباب يلتقي المشاركات بالنسخة الثالثة لبرنامج "كود أفريقيا" لرائدات الأعمال

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الوفود المشاركة بالنسخة الثالثة لبرنامج " كود أفريقا " لرائدات الأعمال لدول الفرانكوفونية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمناسبة انعقاد المؤتمر الأفريقي للفتيات لتنمية أفريقيا باستخدام تكنولوجبا المعلومات ، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية ، وشركة مايكروسوفت ، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ويشارك بالبرنامج ٤٠ مشارك يمثلون دول " مصر - السنغال - الكاميرون - مالي " خلال الفترة من 4 إلى 11 ديسمبر الجاري .









وبحضور السفير ابراهيم الخولي مدير شئون منظمة الفرانكوفونية بالخارجية المصرية ، و " ارامي دياو" مدير الفرانكوفونية الاقتصادية والرقمية " OIF "، و"جويلي ساو" مدير المنظمة الفرانكوفونية للمشروعات المبتكرة " OFEI " ، منال يوسف رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، شيماء أبو عبلة مساعد الوزير للعلاقات الدولية .





ويهدف البرنامج إلى الإهتمام برائدات الأعمال من خلال عقد دورات للإدارة الرقمية لتبادل المعلومات والخبرات للمضي قدماً لتحقيق أكبر عدد ممكن من المشروعات المبتكرة وإعادة صياغة الأفكار المتداولة بهدف اكتساب المعرفة والتطبيق والتنافس في مجال البرمجة والذي يعد أقوى تقنية تعتمد عليها المشروعات الكبيرة والناشئة .





وفي كلمته ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في اقامة الفاعليات والبرامج لشباب أفريقيا ايماناً برسالة الدولة المصرية نحو افريقيا وفي ظل رئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاتحاد الأفريقي مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة في نفس التوقيت تستضيف مجموعة من المشاركين في برنامج متطوعي الاتحاد الافريقي والذي يهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات على صعيد القارة الافريقية للتطوع لمدة 12 شهراً داخل أجهزة الاتحاد الافريقيى لتأهيل الكوادر الشبابية والعمل على توظيفهم في المجالات التنموية ، وغيرها من الفاعليات والبرامج التي تنفذها الوزارة للشباب الأفريقي ، مضيفاً إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمام غير مسبوق بشباب القارة الأفريقية .









وتشهد فاعليات برنامج " كود أفريقيا " حوار اجتماعي تفاعلي مع المشاركات حول أهجداف التنمية المستدامة وما تحقق منها في الدول الأفريقية ودور الشعوب في تغيير الثقافات والانفتاح على المشروعات والتجارب الناجحة في الدول المتقدمة ودول الجوار للإستفادة من الخبرات المختلفة للوصول لأفكار ريادية للنهوض بالقارة الأفريقية ، كما يشمل البرنامج مجموعة من ورش عمل في " الذكاء الاصطناعي ، العرض والتقديم ، والتسويق للمشروعات " كمحاولة لحل المشكلات بشكل ابداعي يساعد على تحديد التحديات وتحويلها لفرص تجارية وتوليد أفكار استثمارية مبتكرة للقارة الأفريقية في ظل وجود تشابه كبير بين التحديات والفرص الموجودة في كل الدول الأفريقية .









وتم خلال اللقاء استعراض 7 من المشروعات الريادية من 4 دول بواقع " مصر 3 مشروعات – الكاميرون مشروعين – السنغال مشروع واحد – مالي مشروع واحد " والتي شملت تطبيقات خاصة " بتسهيل إجراءات الدفع والاشتراكات بوسائل النقل العام ، والاستفادة من المسنين وذوي الخبرة ، وتوفير مدرسين للطلبة ، ولضعاف السمع وكيفية توصيل المعلومات اليهم ، وتطبيق للكشف عن اللحوم الفاسدة ، وتطبيق خاص بالمستشفيات في كل دول العالم ومعالجة بيانات المرضى ".





وفي نهاية اللقاء سلم وزير الشباب والرياضة للمشاركات ببرنامج " كود أفريقيا " شهادات المشاركة ، ودروع المبادرات الفائزة بالبرنامج ، والتي فاز فيها بالمركز الأول التطبيق المقدم من احدى المجموعات المصرية المشاركة والخاص بالكشف عن اللحوم الفاسدة من صور اللحوم واستعراضها على الموبيل ، والمركز الثاني التطبيق المقدم من فريق الكاميرون الخاص بالمستشفيات في كل دول العالم ومعالجة بيانات المرضى .