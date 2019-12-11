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الصين: الولايات المتحدة تشكل خطرا كبيرا على السلام

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:19 م
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هوا تشون يينغ
هوا تشون يينغ
وكالات
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وصفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالمهدد الأخطر للسلام العالمي.

 

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، إلى أن الولايات المتحدة تفعل ذلك لكي تبدأ الحروب في أنحاء العالم.

 

وفي تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كشفت فيه شهادات وتصريحات مسؤولين أمريكيين تدل على أن الحكومة الأمريكية كانت تخفي الحقيقة عن الحرب في أفغانستان، وتتنافى مع ما أعلنه رؤساء الولايات المتحدة وقادتها العسكريون من أنهم حققوا تقدما في أفغانستان وأن هناك ما اقتضى الدخول في هذه الحرب.

 

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية،  أن ما كشفته الصحيفة بمثابة صفعة للمسؤولين الأمريكيين الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

وبحسب وكالة سبوتنيك، ذكرت يينغ، أن الولايات المتحدة اتخذت مزاعم وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق ذريعة لتوجيه الضربات العسكرية لهذا البلد، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات آلاف الضحايا وتهجير الكثير من العراقيين. وفي وقت لاحق اعترفت الولايات المتحدة بأن هذه الذريعة كانت ملفقة وأن الدليل على وجود أسلحة الدمار الشامل بحوزة العراق هو مسحوق الغسيل.

 

وأخيرا اتخذت الولايات المتحدة ما لفقه ذوو الخوذ البيضاء من براهين "الهجمات الكيميائية" في سوريا ذريعة لتوجيه الضربات الجوية لهذا البلد، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وتهجير الكثيرين.

 

وأشارت هوا تشون يينغ إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تلفق التهم لكي تبدأ الحروب في أنحاء العالم، وأصبحت بالتالي تمثل أخطر تهديد على السلام والأمن الدوليين وغدت أيضا أخطر منتهك لحقوق الإنسان.

 

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