ارتفاع اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر اليوم الاربعاء 11-12-2019.. الكتكوت يسجل 4 جنيهات





اسعار بورصة الدواجن اليوم





شهدت اسعار بورصة الدواجن اليوم في الاسواق المحلية حالة من الارتفاع حيث وصل سعر كيلو الداجن البيضاء بقيمة 5 جنيهات 23 جنيها في المزرعة ونحو 27 جنيها للميتهلك بينما وصلت اسعار الدواجن البلدى الى نحو 40 جنيها في السوق المحلى وننشر اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر بعد الارتفاعات الاخيرة وجاءت الاسعار على النحو التالي:





ارتفاع بورصة الدواجن في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 23 جنيها في المزرعة و27 جنيها للمستهلك.

سجل سعر الفراخ البلدى نحو 27 و28 جنيها بالمزرعة، ليباع في للمستهلك بنحو 33 جنيها الى 40 جنيها.

سجل سعر الكتكوت ما بين 3 و4 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو

سجل سعر كيلو الرومي نحو 50 للرومى.

سجل سعر كيلو البانيه نحو 70 للبانيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه.

سجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه.

سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه

سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.



