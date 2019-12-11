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ارتفاع اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر اليوم الاربعاء 11-12-2019.. الكتكوت يسجل 4 جنيهات
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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اسعار بورصة الدواجن اليوم
شهدت اسعار بورصة الدواجن اليوم في الاسواق المحلية حالة من الارتفاع حيث وصل سعر كيلو الداجن البيضاء بقيمة 5 جنيهات 23 جنيها في المزرعة ونحو 27 جنيها للميتهلك بينما وصلت اسعار الدواجن البلدى الى نحو 40 جنيها في السوق المحلى وننشر اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر بعد الارتفاعات الاخيرة وجاءت الاسعار على النحو التالي:
ارتفاع بورصة الدواجن في مصر اليوم الأربعاء
سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 23 جنيها في المزرعة و27 جنيها للمستهلك.
سجل سعر الفراخ البلدى نحو 27 و28 جنيها بالمزرعة، ليباع في للمستهلك بنحو 33 جنيها الى 40 جنيها.
سجل سعر الكتكوت ما بين 3 و4 جنيهات.
سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو
سجل سعر كيلو الرومي نحو 50 للرومى.
سجل سعر كيلو البانيه نحو 70 للبانيه.
سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه.
سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه.
سجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه.
سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه
سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها
سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه
سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.
بورصة الدواجن اليوم
اسباب ارتفاع اسعار بورصة الدواجن اليوم
يعود السبب الرئيس الى ارتفاع اسعار بورصة الدواجن اليوم الى ارتفاع الطلب على السلعة في السوق بعد اعلان وزارة الزراعة ارتفاعها في السوق المحلى مما دفع المستهلكين الى شراء كميات كبيرة من الأسواق بأسعارها الحالية تجنبا لشرائها بأسعار مرتفعة مما تسبب في قفزتها نحو 5 جنيهات للكيلو، وكانت وزارة الزراعة أعلنت رفع اسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة لمواجهو خسائر المربين جراء انخفاض الاسعار في الاسواق خلال الفترة الماضية ، وشمل القرار ايضا رفع اسعار اللحوم في الاسواق.
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