Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر اليوم الاربعاء 11-12-2019.. الكتكوت يسجل 4 جنيهات

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:07 م
Advertisements
بورصة الدواجن اليوم
بورصة الدواجن اليوم
Advertisements

اسعار بورصة الدواجن اليوم 

 شهدت اسعار بورصة الدواجن اليوم في الاسواق المحلية حالة من الارتفاع حيث وصل سعر كيلو الداجن البيضاء بقيمة 5 جنيهات 23 جنيها في المزرعة ونحو 27 جنيها للميتهلك بينما وصلت اسعار الدواجن البلدى الى نحو 40 جنيها في السوق المحلى وننشر اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر بعد الارتفاعات الاخيرة وجاءت الاسعار على النحو التالي:

ارتفاع بورصة الدواجن في مصر اليوم الأربعاء
سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 23 جنيها في المزرعة و27 جنيها للمستهلك.
سجل سعر الفراخ البلدى نحو 27 و28 جنيها بالمزرعة، ليباع في للمستهلك بنحو 33 جنيها الى 40 جنيها.
سجل سعر الكتكوت ما بين 3 و4 جنيهات.
سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو
سجل سعر كيلو الرومي نحو 50 للرومى.
 سجل سعر كيلو البانيه نحو 70 للبانيه.
 سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه.
 سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه.
 سجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه.
 سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه
 سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها
 سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه
 سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم
بورصة الدواجن اليوم

 اسباب ارتفاع اسعار بورصة الدواجن اليوم 

يعود السبب الرئيس الى ارتفاع اسعار بورصة الدواجن اليوم الى ارتفاع الطلب على السلعة في السوق بعد اعلان وزارة الزراعة ارتفاعها في السوق المحلى مما دفع المستهلكين الى شراء كميات كبيرة من الأسواق بأسعارها الحالية تجنبا لشرائها بأسعار مرتفعة مما تسبب في قفزتها نحو 5 جنيهات للكيلو، وكانت وزارة الزراعة أعلنت رفع اسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة لمواجهو خسائر المربين جراء انخفاض الاسعار في الاسواق خلال الفترة الماضية ، وشمل القرار ايضا رفع اسعار اللحوم في الاسواق. 


Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 18 ساعة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 17 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 18 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 18 ساعة

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 18 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status