Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة التخطيط: النزاعات تكبد الدول خسائر تصل إلى 7% من الناتج المحلي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدول تتكبد خسائر نحو 2-7% من الناتج المحلي في إطار النزاعات المختلفة، وتأتي مبادرة إسكات البنادق في إطار معالجة جذور المشكلة وهي توفير حياة أفضل للمواطنين في القارة الإفريقية، وهذا لن يتحقق إلا بخطط إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي.

وأوضحت "السعيد"، خلال كلمتها على هامش فعاليات الجلسة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية "إسكان البنادق في إفريقيا- ملكية أجندة فض النزاعات"، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من فترة عدم استقرار سياسي وأمني لمدة 4-5 سنوات، وبعدها بدأت في وضع رؤية متكاملة للإصلاح 2030، وهذه الرؤية تمت بشكل تشاركي ساهم فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني بكافة مؤسساته والبرلمان والإعلام وكافة مؤسسات الدولة.

وتابع، أن كان هناك ضرورة لوضع برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي إداري شامل لمصر، بدأت عام 2016، موضحة أن مصر كانت تعاني من اختلالات في أمور اقتصادية كثيرة، وتم معالجتها وضخ حجم كبير من الاستثمارات في البنية الأساسية المصرية للإسراع بعملية التنمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة التخطيط منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان مبادرة أسكات البنادق

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 17 ساعة

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 19 ساعة

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ نصف ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 18 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 3 ساعات

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 18 ساعة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

اشادة دولية ببرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر وشجاعة الرئيس "السيسى"

وزيرة التخطيط: مصر حصلت على أفضل تصنيف ائتماني منذ 7 سنوات

الخطوط القطرية تتكبد ثاني خسارة سنوية على التوالي

التخطيط: نعمل جاهدين لتغيير الصورة الذهنية للمواطن عن المؤسسات الحكومية

معارض قطري يفضح سياسات تنظيم الحمدين التخربية

"الحق بيع".. سعر الدولار ينخفض إلى ١٦ جنيه في خلال ٣ أشهر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status