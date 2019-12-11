وزيرة التخطيط: النزاعات تكبد الدول خسائر تصل إلى 7% من الناتج المحلي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدول تتكبد خسائر نحو 2-7% من الناتج المحلي في إطار النزاعات المختلفة، وتأتي مبادرة إسكات البنادق في إطار معالجة جذور المشكلة وهي توفير حياة أفضل للمواطنين في القارة الإفريقية، وهذا لن يتحقق إلا بخطط إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي.





وأوضحت "السعيد"، خلال كلمتها على هامش فعاليات الجلسة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية "إسكان البنادق في إفريقيا- ملكية أجندة فض النزاعات"، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من فترة عدم استقرار سياسي وأمني لمدة 4-5 سنوات، وبعدها بدأت في وضع رؤية متكاملة للإصلاح 2030، وهذه الرؤية تمت بشكل تشاركي ساهم فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني بكافة مؤسساته والبرلمان والإعلام وكافة مؤسسات الدولة.



