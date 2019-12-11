Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشكلات بالجملة.. "أمهات مصر" يطرحن عشرات الشكاوي بالمدارس على البرلمان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك مجموعة من المشكلات تواجه أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة من بداية التقدم وحتى أثناء الدراسة، نطرحها علي لجنة التعليم بالبرلمان لعرضها على وزير التعليم والعمل على حلها. 

وكان الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أعلن عن عقد لجنة خاصة لبحث المشكلات التي يعاني منها أولياء الأمور بالمدارس الخاصة، الأيام القادمة، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لبحث تلك المشكلات.

وكان المئات من أولياء أمور المدارس الخاصة تفاعلوا على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، مقدمين مجموعة من الشكاوي التي يعانوا منها هم وأبنائهم في المدارس الخاصة، مطالبين لجنة التعليم بالبرلمان التنسبق مع وزير التعليم والعمل علي حلها، وذلك لرفع المعاناة عنهم.

وقال أولياء الأمور، على صفحة الاتحاد، إن هناك معلمين يستغلون الطلاب في الدروس الخصوصية من أجل أعمال السنة، فضلا عن عدم وجود أى تجهيزات لنظام الثانوية الجديدة لا سمارت بورد ولا انترنت ولا مدرسين مدربين على اى شئ في عدد كبير في المدارس.

وأضاف أولياء الأمور: "المصروفات ارتفعت بشكل جنوني، مع وجود عدم الرقابه والتي جعلت المدارس تبيع وتشترى فينا وتغير قرارتها بمزاجها وعلي هواها، وبطريقة عشوائية وبعضها تحت بند إعادة تقييم، وكذلك هناك مدرسين غير تربويين، بالاضافة الي عدم وجود اهتمام بالأنشطة مثل التدبير المنزلي واشغال الإبرة والزراعة والنجارة التي كان يطلقون عليها في الماضي "مجالات".

وأشار أولياء الأمور إلى أن الخدمة المقدمة أقل بكثير من المصاريف المطلوبة، قائلين: "ياريت ندفع وتعليم ممتاز، بنهرب من المدارس العاديه علشان مفيش تعليم ولا نظام، نروح المدارس الخاصة وندفع ناخد تعليمات وامتحانات كل شويه لكن طريقة تدريس وشرح وفهم غير موجود ربنا المستعان، وكذلك كثافة الفصول الكبيرة التي أصبحت تعوق الطلاب في الاستيعاب والفهم والتركيز، وعدم نظافة أغلب الفصول ودورات المياه بشكل لائق ويناسب مدرسة خاصة والذي قد يؤدي لانتشار الأمراض والعدوي.

كما اشتكى أولياء الأمور من زيادة مصروفات اليونيفورم والاشتراط شراؤه من مكان تحدده المدرسة وبالسعر المحدد، إضافة إلى زيادة أسعار الباصات بشكل كبير، وكذلك فرط نظام "الابلكيشن" بسعر مرتفع وعدم استرداد قيمته في حالة رفض الطالب ببعض المدارس مع عدم ذكر اسباب الرفض، مما تحول إلي سبوبة، وكذلك سحب ملف جديدة في حالة انتقال الطالب من مرحلة لمرحلة أعلي وفي داخل نفس المدرسة مما يكلفه الكثير، وتكليف الطلاب بأنشطة يتم تنفيذها في المكتبات بأسعار كبيره ترهق ولي الأمر دون استفادة الطالب منها، مع عدم وجود رقابة علي "الكانتين" في المدارس، مناشدين وزارة التربية والتعليم ولجنة التعليم في البرلمان بالعمل علي حل جميع الشكاوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب البرلمان أمهات مصر أخبار مصر

أخبار تهمك

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 17 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 18 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 19 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 19 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"أمهات مصر": مقرر الصف الأول الابتدائي أقل من مستوى الطفل.. ومطالبات بإعادة المستوى الرفيع

"أمهات مصر": مدرسة بالهرم بدون مدرسين.. وأخرى طالباتها تتعرضن للتحرش أمامها

"أمهات مصر" يطالب مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي الجديد بحل المشكلات المتراكمة

"اتحاد أمهات مصر" يطالب بإلغاء "أبلكيشن" التقدم للمدارس الخاصة ووضع رقابه عليها

غضب بين "أمهات مصر" لعدم وصول أجزاء القراءة بمناهج التعليم

مؤسسة "أمهات مصر" لأولياء أمور أولى ثانوي: "متقلقوش.. الامتحان تجريبي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status