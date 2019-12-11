مشكلات بالجملة.. "أمهات مصر" يطرحن عشرات الشكاوي بالمدارس على البرلمان

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك مجموعة من المشكلات تواجه أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة من بداية التقدم وحتى أثناء الدراسة، نطرحها علي لجنة التعليم بالبرلمان لعرضها على وزير التعليم والعمل على حلها.





وكان الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أعلن عن عقد لجنة خاصة لبحث المشكلات التي يعاني منها أولياء الأمور بالمدارس الخاصة، الأيام القادمة، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لبحث تلك المشكلات.





وكان المئات من أولياء أمور المدارس الخاصة تفاعلوا على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، مقدمين مجموعة من الشكاوي التي يعانوا منها هم وأبنائهم في المدارس الخاصة، مطالبين لجنة التعليم بالبرلمان التنسبق مع وزير التعليم والعمل علي حلها، وذلك لرفع المعاناة عنهم.





وقال أولياء الأمور، على صفحة الاتحاد، إن هناك معلمين يستغلون الطلاب في الدروس الخصوصية من أجل أعمال السنة، فضلا عن عدم وجود أى تجهيزات لنظام الثانوية الجديدة لا سمارت بورد ولا انترنت ولا مدرسين مدربين على اى شئ في عدد كبير في المدارس.





وأضاف أولياء الأمور: "المصروفات ارتفعت بشكل جنوني، مع وجود عدم الرقابه والتي جعلت المدارس تبيع وتشترى فينا وتغير قرارتها بمزاجها وعلي هواها، وبطريقة عشوائية وبعضها تحت بند إعادة تقييم، وكذلك هناك مدرسين غير تربويين، بالاضافة الي عدم وجود اهتمام بالأنشطة مثل التدبير المنزلي واشغال الإبرة والزراعة والنجارة التي كان يطلقون عليها في الماضي "مجالات".





وأشار أولياء الأمور إلى أن الخدمة المقدمة أقل بكثير من المصاريف المطلوبة، قائلين: "ياريت ندفع وتعليم ممتاز، بنهرب من المدارس العاديه علشان مفيش تعليم ولا نظام، نروح المدارس الخاصة وندفع ناخد تعليمات وامتحانات كل شويه لكن طريقة تدريس وشرح وفهم غير موجود ربنا المستعان، وكذلك كثافة الفصول الكبيرة التي أصبحت تعوق الطلاب في الاستيعاب والفهم والتركيز، وعدم نظافة أغلب الفصول ودورات المياه بشكل لائق ويناسب مدرسة خاصة والذي قد يؤدي لانتشار الأمراض والعدوي.



