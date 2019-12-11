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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد باير ليفركوزن بث مباشر beIN SPORT المفتوحة هدف رابط يوفنتوس HD

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:02 م
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مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد باير ليفركوزن بث مباشر
مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد باير ليفركوزن بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ويوفنتوس في دوري الابطال

ومن المتوقع أن يوفنتوس المباراة يتشكيل بضم: جيانلويجي بوفون- دانيلو – دانيلي روجاني – مريح ديميرال – ماتيا دي تشيلو- رودريجو بينتاكور – أدريان رابيو – بليز ماتويدي – فيدريكو بيرنارديسكي – جونزالو هيجواين – خوان كوادرادو

فيما من المتوقع أن يبدأ باير ليفركوزن بتشكيل مكون من: لوكاس هراديكي – ويندل – سفين بيندر – أليكساندر دراجوفيتش – لارس بيندر – يوليان باومجارتلينجر – تشارليز أرانجويز – ليون بايلي – كاي هافيرتز – كريم بلعربي – لوكاس ألاريو.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبايرن ليفركوزن بث مباشر , دوري ابطال اوروبا 2019/2020 دور المجموعات المجموعة الرابعة مباراة رونالدو اليوم , في مباراة قوية وهامة ونقل مباشر لمباراة يوفنتوس الايطالي امام بايرن ليفركوزن الالماني في لقاء سيقام علي ملعب الاخير في ملعب باي ارينا.
يوفنتوس متصدر تلك المجموعة والذي نجح في الفوز في جميع مبارياته علي ميدانه في تلك المجموعة وصاحب ال13 نقطة سيحاول تكرار ما فعله ذهابا وتحقيق الانتصار مرة اخري علي بايرن ليفركوزن في لقاء قوي وهام للفريق الالماني الساعي للانتصار من اجل الصعود مع انتظار تعثر اتلتيكو مدريد.
بطاقة مبارة اليوم
باير ليفركوزن Vs يوفنتوس.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة السادسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
الملعب : باي ارينا .
المعلق : محمد بركات .

التشكيل المتوقع ليوفنتوس فى هذه المبارة

ياتى التشكيل المتوقع ليوفنتوس كالتالى :

في حراسة المرمى: بوفون

خط الدفاع: دي تشيليو، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، رابيو، موراتوري

في الهجوم: رونالدو، هيجواين

يوفنتوس يسعى لاستعادة توازنه

يبحث فريق يوفنتوس في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز واستعادة توازنه بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق في مواجهاته أمام لاتسيو بثلاثية مقابل هدف مما تسبب في إعتلاء فريق إنتر ميلان لصدارة الدوري الإيطالي، يوفنتوس يخوض لقاء اليوم بدون أي ضغوطات ولا سيما بعدما ضمن العملاق الإيطالي تأهل للدور القادم من البطولة متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، الفريق الإيطالي يمني النفس في تحقيق انتفاضة أمام بطل ألمانيا من أجل استعادة الثقة قبل العودة للمنافسة على صدارة الدوري الإيطالي بجانب دخول مرحلة خروج المغلوب بمعنويات مرتفعة.

وعلى الجانب الأخر يبحث فريق باير ليفركوزن عن قلب الطاولة على العملاق الإيطالي وتحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط، وانتظار نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو من أجل التأهل للدور القادم لدوري الأبطال، فريق ليفركوزن يحتاج إلى الفوز على السيدة العجوز مع هزيمة أتلتيكو مدريد أمام بطل روسيا لمرافقة يوفنتوس للدور القادم، الفريق الألماني خاض 5 مباريات بدوري الأبطال حقق الفوز في مباراتين وخسر في 3 لقاءات ولم يتعادل في أي مباراة.



يحل نادي السيدة العجوز ضيفا ثقيلا على نظيره الألماني باير ليفركوزن في الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.
و تمثل المباراة الامل الأخير للنادي الألماني من أجل خطف ورقة العبور لدور ال16 بعد نجاح اليوفي في ضمان التأهل للدور نفسه
ويسعى ساري المدرب ليوفنتوس، إلى تحقيق رقم قياسي جديد، حال تمكن من قيادة البيانكونيري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام باير ليفركوزن
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