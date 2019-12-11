"هاتو صواريخ واضربوني" لـ"تيم مصر" تتخطى حاجز الـ500 ألف مشاهدة على اليوتيوب

كليب مهرجان "هاتو صواريخ واضربوني"، من غناء محمد الفنان، وإسلام الأبيض، ومن كلمات محمد الفنان - ابو ادم – المصرى، وتوزيع موسيقي إسلام الأبيض، ومزيكا محمد ناجي، وتقول كلمات المهرجان: "مشفتش قصادي في مجالي، في حد يشغل بالي، وعليكو كعبنا عالي مش مغرورين زيكو، حطنا ليه في دماغكو، وناجحنا دايما شاغلكو، مجبناش مرة في سيرتكو، والله الغني عن مكو، هاتو صواريخ واضربوني أنا لو مت هتريحوني، نفسي اعرف مضايقكوة في ايه!".

"تيم مصر" فريق مؤدي للمهرجانات الشعبية، ذاع صيته بعد مهرجان "أنا جدع"، حيث تخطى حاجز الـ51 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، وأصبح يردد في جميع المناسبات العامة والأفراح.