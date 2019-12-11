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التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:52 م
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بوابة الفجر
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حسم مسئولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا نجم المنتخب المصري بعد فسخ عقده بشكل رسمي مع ناديه أفيش البرتغالي.


وانهي الأهلي صفقة كهربا بشكل رسمي بعد دفع الشرط الجزائي بقيمة 400 ألف دولار ليوقع بعدها اللاعب على عقد لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية.


وسيحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنوياً في الأهلي على أن يتحمل الضرائب وأي غرامات في الفترة القادمة كما سيدفع الأهلي الشرط الجزائي للاعب بعدما دفعه كهربا من جيبه لناديه البرتغالي في الفترة الماضية.

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