إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق بلبيس- القاهرة

أصيب 7 أشخاص بجروح وسحجات، ظهر اليوم الأربعاء، في حادث تصادم، بطريق "بلبيس – القاهرة الصحراوي" وجرى نقلهم جميعًا لمستشفى بلبيس العام لتقديم لهم الإسعافات اللازمة.



