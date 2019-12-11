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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق بلبيس- القاهرة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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بوابة الفجر
إسلام علي
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أصيب 7 أشخاص بجروح وسحجات، ظهر اليوم الأربعاء، في حادث تصادم، بطريق "بلبيس – القاهرة الصحراوي" وجرى نقلهم جميعًا لمستشفى بلبيس العام لتقديم لهم الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلبيس العام باستقبال 7 أشخاص مصابون بجروح وسحجات، على إثر وقوع حادث تصادم بطريق "بلبيس – القاهرة الصحراوي" بين سيارة ربع نقل وسيارة سوزوكي، وتحرر محضر بالواقعى للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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