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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب بث مباشر beIN SPORT المفتوحة هدف رابط مانشستر سيتي HD

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:54 م
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مشاهدة مباراة دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي
مشاهدة مباراة دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
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خاض مانشستر سيتي  حتي الان خمس مبارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، فاز في ثلاثه أمام شاختار دوتيتسك و أتلانتا و دينامو زغرب ، وتعادل في مباراة في مواجهتين امام أتلانتا في الجولة الرابعة وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 علي ملعب (سان سيرو ) ، وامام شاختار دوتيستك في الجوبة الماضية بنتيجة هدف مقابل هدف علي ملعب ( إستاد الإتحاد ).

 

زغرب

بينما  لعب دينامو زغرب ايضا خمس لقاءت فاز في مباراة امام نظيره أتلانتا وانتهت المباراة بنتيجة 0 – 4 و احرز الاهداف اللاعب " مارين لوفاتش " في الدقيقة العاشرة " ثم أحرز الثلاث اهداف اللاعب " ميسلاف أورسيتشن " في الدقيقة 31 ، 42 ،68  ، وتعادل في مواجهتين امام نظيره شاختار في مبارتي الذهاب و الاياب  ، وخسر في مبارتان امام نظيره مانشستر سيتي و أتلانتا .

بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دوري ابطال اوروبا
 
يسعي  دينامو زغرب  في حصد ثلاث نقاط غالية في لقاء اليوم الذي يجمعه بنظيره مانشستر سيتي ، وتعويض النقاط التي فقدها في الجولات السابقة وتحسين مركزه في المجموعة ، بينما تعتبر هذه المباراة بالنسبة للسيتي تحصيل حاصل ويأتي متأهلاً في صدارة المجموعة بعد وصله للنقطة الحادية عشر .


مانشستر سيتى

 
 

بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دوري ابطال اوروبا
 
 

دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي
 
 
وفي أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز علي نظيره وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شئ واحرز الاهداف اللاعب " رحيم سترلينج " في الدقيقة 66 ، بينما أحرز الهددف الثاني اللاعب " فيل فودين " في الدقيقة 90 من عمر وزمن المباراة علي ملعب " إستاد الإتحاد " ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا .



مشاهدة مباراة دينامو زغرب و مانشستر سيتي
دينامو زغرب و مانشستر سيتي بث مباشر
مشاهدة مباراة دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي
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