يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مانشستر سيتي ق

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الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:46 م
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب بث مباشر
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب اليوم 12/11‏/2019 دوري أبطال أوروبا، يستضيف استاد ماكسيمير ستاديون مباراة جديدة تجمع بين فريق مانشستر سيتي وفريق دينامو زغرب في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة غريمه وهو في حالة من الإنتعاش بسبب احتلاله المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة حصدها من خلال مشاركته في 5 مباريات حقق الفوز خلال ثلاثة مباريات وتعادل خلال مباراتين، إلا إنه لم يذوق طعم الخسارة حتى هذه اللحظة، ويسعى الفريق أن يحافظ على سجله خالي من الخسائر، وأن يخطف ثلاثة نقاط جديدة تعزز موقفه في صدارة الجدول، وقد أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن هذه المباراة غير مهمة بالنسبة للفريق بعد أن ضمن فريق مانشستر سيتي تأهله إلى دور ثمن نهائي من البطولة، هذا بالإضافة إلى أنه احتل صدارة المجموعة، وهذا ما يجعل مباراته سهلة وخاصة أمام خصمه في الدور القادم من البطولة.
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أما عن فريق دينامو زغرب الذي يسعى كي يحقق نتيجة إيجابية تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط حصدها من خلال مشاركته في 5 مباريات محققاً الفوز خلال مباراة واحدة فقط وتعادل خلال مباراتين وخسر في مثلهما، وقد صرح المدير الفني لفريق، وتعد هذه المباراة مهمة بالنسبة لفريق دينامو زغرب حيث أن الفوز خلال هذه المباراة وع تعثر فريق شاختار أمام فريق أتلانتا سوف يضمن لفريق دينامو زغرب خطف بطاقة تأهله إلى دور ثمن نهائي إلا إنه عليه أن يبذل الكثير حتى يتمكن من هذه الخطوة، وتأتي هذه المباراة بعد المباراة السيئة التي خاضها فريق مانشستر سيتي أمام فريق مانشستر يونايتد والتي أدى فيها السيتيزنز بأداء غير مرضي والذي جعل الفارق بينه وبين فريق ليفربول يزداد ليصبح حلم المحافظة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعيد المنال.


يواجه نادي مانشستر سيتي الانجليزي مضيفه نادي دينامو زغرب كرواتي
في مساء يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 على ملعب ماكسيمير ستاديون في كرواتيا.
في ختام مبارايت إياب الجولة السادسة في دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

بث مباشر مباراة مان سيتي ودينامو زغرب
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تشكيلة مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب
في حراسة المرمى : إيدرسون موراييش.
في خط الدفاع : نيكولاس أوتاميندي ، إيريك جارسيا ، جواو كانسيلو و أنجلينيو.
في خط الوسط : فيل فودين ، إلكاي جوندوجان و كيفين دي بروين.
في خط الهجوم : رياض محرز ، رحيم ستيرلينج و جابرييل جيسوس.
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