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سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر 11 ديسمبر 2019.. استقرار نسبي في السوق المحلى والعالمي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:45 م
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سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر
سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر
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سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر 

حافظت سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 11 ديسمبر 2019 على استقرارها في سوق الصاغة المحلى على الرغم من الانخفاضات المتتالية التى يشهدها سعر المعدن الاصفر خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية على المستوى المحلى والعالمي حيث سجل متوسط سعر الذهب في سوق الصاغة ، ننشر اسعار الذهب اليوم الأربعاء على النحو التالي.

انخفاض اسعار الذهب المحلية والعالمية
وتشهد اسعار الذهب المحلية حالة من الانخفاض خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية على خلفية الانخفاض العالمى في اسعار الذهب بعد اعلان بكين الغاء كافة الرسوم الجمركية على الواردات الامريكية مما عز امال المستثمرين بشان الوضع الاقتصادي العالمي وبالتالى تراجع الطلب على المعدن الاصفر وانخفاض اسعاره ، ويعيش المستثمرون الان حالة ترقب لقرار المركزى الامريكي بشان اسعار الفائدة الامريكية وتاثيرها على اسعار الذهب.
سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر
سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر


 سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر 
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 655 جنيها
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 753 جنيها
سجل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيها.

 اسعار الذهب على المستوى العالمي 
وعالميا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط هدوء في نشاط السوق بشكل عام قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة الاقتصادية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية، فيما هبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1463.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، وتراجع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1467.40 دولار.

ويصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانا بشأن اجتماعه المتعلق بالسياسات لشهر ديسمبر الجاري في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

 توقعات اسعار الفائدة العالمية 
ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير، فإن المستثمرين يتطلعون للتعرف على نظرته المستقبلية للاقتصاد الذي تضرر بشكل أساسي جراء الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وفقا للوكالة.

وما زال الحذر ينتاب المستثمرين في الوقت الذي يتعين فيه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيفرض رسوما على سلع استهلاكية واردة من الصين بقيمة 160 مليار دولار تقريبا قبل أسابيع من احتفالات عيد الميلاد.



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