سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر 11 ديسمبر 2019.. استقرار نسبي في السوق المحلى والعالمي

سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر





حافظت سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 11 ديسمبر 2019 على استقرارها في سوق الصاغة المحلى على الرغم من الانخفاضات المتتالية التى يشهدها سعر المعدن الاصفر خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية على المستوى المحلى والعالمي حيث سجل متوسط سعر الذهب في سوق الصاغة ، ننشر اسعار الذهب اليوم الأربعاء على النحو التالي.





انخفاض اسعار الذهب المحلية والعالمية

وتشهد اسعار الذهب المحلية حالة من الانخفاض خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية على خلفية الانخفاض العالمى في اسعار الذهب بعد اعلان بكين الغاء كافة الرسوم الجمركية على الواردات الامريكية مما عز امال المستثمرين بشان الوضع الاقتصادي العالمي وبالتالى تراجع الطلب على المعدن الاصفر وانخفاض اسعاره ، ويعيش المستثمرون الان حالة ترقب لقرار المركزى الامريكي بشان اسعار الفائدة الامريكية وتاثيرها على اسعار الذهب.