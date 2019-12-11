Advertisements
Advertisements
Advertisements

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تكرم عميد كلية العلوم (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
كرمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم، وذلك أثناء حفل ختام فعاليات ال ١٦ يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، والذي أقيم أمس، بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وبحضور كل من الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هويدا مصطفى رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والسيد أليكس لامبرت نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني والسيد جون باربي رئيس قطاع الحوكمة بمفوضية الاتحاد الأوروبي والدكتورة أميرة تاوضروس المدير التنفيذي للوحدة

حيث أقيم الحفل تحت شعار "معًا من أجل بيئة جامعية آمنة للجميع"، والتى شاركت فيها الجامعة فى الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر الجارى، بالعديد من الأنشطة والفعاليات التى تمثلت فى الندوات وورش العمل والتدريبات والأنشطة الفنية والرياضية المختلفة بجميع كليات الجامعة، بهدف التوعية بكل أشكال العنف ضد المرأة وكيفية مواجهتها.

كما أعرب المناوي عن خالص امتنانه بهذا التكريم، مؤكدا على حرص الكلية لنشر الوعي حول قيم المساواه وتعزيز الحماية المتكاملة للمرأة وتذليل كافة الصعوبات من أجل إخراج الطاقات الإبداعية لديها وتمييز الكفاءات منهم وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والمنبثقة من رؤية مصر ٢٠٣٠.
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تكرم عميد كلية العلوم (صور)
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تكرم عميد كلية العلوم (صور)
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تكرم عميد كلية العلوم (صور)
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تكرم عميد كلية العلوم (صور)
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تكرم عميد كلية العلوم (صور)
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تكرم عميد كلية العلوم (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكافحة العنف ضد المرأة جامعة القاهرة جامعات

أخبار تهمك

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 19 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 18 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ 33 دقيقة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بدء فعاليات معسكر تدريبي لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة

"الطلاق التعسفي ووسائل حماية المرأة من آثاره" ندوة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بــ"تربية المنيا"

رئيس جامعة القاهرة يلتقي مديرة المجلس الثقافي البريطاني بمصر

رئيس جامعة القاهرة يعلن تطوير وحدة مناهضة التحرش ضد المرأة

الخشت: 130 مليون جنيه تكلفة ترميم الطوارئ بالقصر العيني (صور)

جامعة القاهرة تبدأ فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status