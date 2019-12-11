وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تكرم عميد كلية العلوم (صور)

كرمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم، وذلك أثناء حفل ختام فعاليات ال ١٦ يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، والذي أقيم أمس، بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.





وبحضور كل من الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هويدا مصطفى رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والسيد أليكس لامبرت نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني والسيد جون باربي رئيس قطاع الحوكمة بمفوضية الاتحاد الأوروبي والدكتورة أميرة تاوضروس المدير التنفيذي للوحدة





حيث أقيم الحفل تحت شعار "معًا من أجل بيئة جامعية آمنة للجميع"، والتى شاركت فيها الجامعة فى الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر الجارى، بالعديد من الأنشطة والفعاليات التى تمثلت فى الندوات وورش العمل والتدريبات والأنشطة الفنية والرياضية المختلفة بجميع كليات الجامعة، بهدف التوعية بكل أشكال العنف ضد المرأة وكيفية مواجهتها.



