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انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:46 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب في الأطفال بقافلة بالساحة الرياضية بمنطقة بشاير الخير بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وجمعية قلوب أصحاء تحت رعاية قيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

بدأت القافلة بحضور اللواء سارية محمد مدير  المستشفى الإيطالي العسكري والعقيد أحمد عبد العزيز مدير مدينة بشاير الخير والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة ويوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم وصفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور علاء الغمراوي مؤسس البرنامج القومي لروماتيزم القلب ورئيس جمعية قلوب أصحاء وهمت أبو كيلة مدير عام غرب.

وتم إعداد مطوية تشمل معلومات عن أولى خطوات حماية القلب متمثلة في علاج أي التهاب بالحلق أو اللوزتين، وكذلك طرق الوقاية سواء أكانت أولية أو ثانوية، وتم توزيعها على الطلاب والحضور.

حمل الطلاب لافتات "معًـا للرياضة، معًـا للقضاء على روماتيزم القلب، معًـا لحماية قلوب أولادنا"، تأتي المبادرة انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( جيل بكرة يكبر بصحة ).

 وأكد يوسف الديب، أن المبادرة تُعد استمرارًا لعدة مبادرات ناجحة للمحافظة على صحة أبنائنا مثل مبادرة نور حياة للكشف عن ضعف الإبصار ومبادرة الكشف المبكر  عن الإصابة بفيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية ضمن سلسلة مبادرات حملة 100 مليون صحة  .
انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية (صور)
انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية (صور)
انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية (صور)
انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية (صور)
انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية (صور)
انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية (صور)
انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية (صور)
انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية (صور)
انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية (صور)
انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية (صور)
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