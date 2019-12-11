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محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد لدعم انتشار اللعبة بالمحافظة (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:45 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أبوبكر عبد المعز
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استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، صباح اليوم، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد لتكريم مجلس إدارة الاتحاد بمناسبة حصول منتخب الناشئين على كأس العالم وكذلك المركز الثالث لمنتخب الشباب.

وأكد محافظ السويس على أهمية الإنجاز الذي حققه مجلس الاداره الحالي تكليلا لمجهوداتهم واحد العوامل الهامه في زيادة اهتمام الشباب باللعبة وبالرياضه بشكل عام.

وبحث صقر خلال اللقاء سبل انتشار لعبة كره اليد بالسويس ووسائل الدعم لمشروع ٥٠٠ لاعب بالمحافظة وإعداد برتوكول تعاون مع وزارة التربيه والتعليم لتكون شريك لوزارة الشباب والرياضة لدعم ممارسة الطلاب للرياضة.

من جانبه عبر المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن سعادته بتكريم محافظ السويس ودعم اللعبه بالمدينه وحرص على زيارة عدد من الصالات والملاعب برفقة أعضاء منطقة السويس لكرة اليد، تمهيدا لتوفير الدعم الفني لعودة نشاط اللعبه بالمحافظة ودعم مشروع ٥٠٠ لاعب.

حضر اللقاء محمد سعد مدير الشباب والرياضة بالمحافظة وسمير حسن رئيس منطقة السويس لكرة اليد وخالد عبد النبي عضو لجنة مشروع ٥٠٠ لاعب ومنطقة السويس.

محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد لدعم انتشار اللعبة بالمحافظة (صور)
محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد لدعم انتشار اللعبة بالمحافظة (صور)
محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد لدعم انتشار اللعبة بالمحافظة (صور)
محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد لدعم انتشار اللعبة بالمحافظة (صور)
محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد لدعم انتشار اللعبة بالمحافظة (صور)
محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد لدعم انتشار اللعبة بالمحافظة (صور)
محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد لدعم انتشار اللعبة بالمحافظة (صور)
محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد لدعم انتشار اللعبة بالمحافظة (صور)
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