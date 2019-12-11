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"الكشف عن سرطان الثدي".. ندوة بجامعة المنيا (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:42 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد الخميسي
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تواصل جامعة المنيا خدماتها الطبية والتوعوية لقري ومراكز المحافظة المحرومة من الخدمات، بالتعاون مع المحافظة، وذلك بتنظيم قافلة توعوية جديدة لأهالي وطلاب مدارس قرية "عطف حيدر" التابعة لمركز العدوة، والتي أطلقتها الجامعة برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتهدف توعية سيدات القرية بأمراض سرطان الثدي، وطلاب المدارس عن مخاطر الأنترنت والألعاب الإلكترونية.

وقال الدكتور "جلال" أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، قد أرسلت فريقها المتكامل من أساتذة ومتخصصين من الجامعة لمحاضرة الندوات التوعوية لطلاب وأهالي قرية "عطف حيدر"، قدمت خلالها الدكتورة شيماء سمير الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم، والدكتور ايمان عاشور مدرس الإذاعة بقسم الاعلام التربوي بكلية التربية النوعية مسرح عرائس بمدرسة التعليم الأساسي المشتركة بالقرية تحت عنوان "معًا ضد إدمان الانترنت".

والتى تناولت عددًا من المحاور حول الاستخدام السئ للإنترنت، والعادات الخاطئة التى تسبب أضرار دينية وإجتماعية للفتاة داخل الأسرة، وطبيعة العلاقات الاسرية التى تحمي الفتاة من الوقوع كفريسة لاقتحام خصوصية حسابها،إلى جانب تسليط الضوء على الأستخدام الأمثل له ومردوده على الفرد والمجتمع.

كما نظمت القافلة عرض فني مسرحي لطلاب المرحلة الاعدادية عن "حماية الوطن من الشائعات" استعرض التعريف بالشائعة، وكيفية التحقق من المعلومات قبل نشرها، وعدم الترويج للأخبار الكاذبة، وكيفية تحري المصداقية في اختيار مصدر المعلومات قبل تداولها ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عقد ندوة عن "مخاطر الألعاب الإلكترونية" ومفهومها، والمخاطر الجسدية والإجتماعية والنفسية، وكيفية التخلص من هذه المخاطر، ودور الأسرة في حماية الفتاة من الاسراف في الاستخدام.

ومن جانبها قدمت كلية التمريض ندوات عن "كيفية الفحص الذاتي للثدي للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي" وندوة أخري عن "التغذية الصحية" حاضرتها الدكتورة أماني شحاته، وندوات عن "الالتهاب الرئوي والنزلة الشعبية وأمراض البرد والانفلونزا، والنزلات المعوية" حاضرها الدكتور عادل على، بهدف التوعية الصحية لأهالي وسيدات القرية، بالإضافة لأخذ كلية العلوم لعينة من مياه القرية للترع والمصارف؛ لتحليلها.

نُظمت القافلة تحت أشراف الدكتور مجدي مصطفى كامل وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل، والدكتور أحمد سعد وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يسري السيد وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبد العليم بسيوني وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وصلاح سيد يوسف مدير متابعة وتنفيذ المشروعات.

"الكشف عن سرطان الثدي".. ندوة بجامعة المنيا (صور)
"الكشف عن سرطان الثدي".. ندوة بجامعة المنيا (صور)
"الكشف عن سرطان الثدي".. ندوة بجامعة المنيا (صور)
"الكشف عن سرطان الثدي".. ندوة بجامعة المنيا (صور)
"الكشف عن سرطان الثدي".. ندوة بجامعة المنيا (صور)
"الكشف عن سرطان الثدي".. ندوة بجامعة المنيا (صور)
"الكشف عن سرطان الثدي".. ندوة بجامعة المنيا (صور)
"الكشف عن سرطان الثدي".. ندوة بجامعة المنيا (صور)
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