يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ريال مدريد قناة مف

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الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:32 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر
مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي ريال مدريد وكلوب بروج في لقاء الإياب ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، يستضيف ملعب جان برايدال اليوم مواجهة ثأرية بين الريال ونظيره نادي كلوب بروج في مواجهة ستكون أكثر من مهمة للفريق الملكي من أجل الثأر مما تعرض له في اللقاء الأول والتعادل مع المنافس بشق الأنفس، يحتل النادى الملكي المركز الثاني من المجموعة الأولي برصيد ثمانية نقاط جمعهم من فوز في مبارياتين وتعادل مبارياتين وتلقي هزيمة واحدة ، على الجانب الآخر نادى كلوب بروج يحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من تعادل في ثلاث مباريات ، واليوم يسعي كلاً من الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية جيدة من اجل تحسين ترتيبهم ورفع رصيدهم داخل المجموعة ، وفي لقاء الذهاب بين الفريقين إنتهي بنتيجة تعادل إيجابي بهدفين مقابل هدفين.

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وكلوب بروج في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 3 بتعليق المعلق علي محمد علي..


بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا
 
يلتقي فريق  كلوب بروج  مع نظيره  ريال مدريد في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم مساء اليوم الاربعاء  " علي ملعب " جان برايدال " ، في تمام الساعة  العاشرة  مساء بتوقيت القاهرة ، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري  دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

ريال مدريد

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا
 
يدخل فريق  كلوب بروج  المباراة في المجموعة الاولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، بينا يحتل ريال مدريد  المركز الثاني برصيد 8 نقاط  ، ويأتيوصيفا لنظيره باريس سان جيرمان بفارق 3 نقاط  .

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا
 
خاض  كلوب بروج  حتي الان خمس مبارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ،  تعادل في ثلاثة امام جالطة سراي في مبارتي الذهاب و الاياب، و ريال مدريد  وخسر في مواجهتين امام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب و الاياب التي جمعت بينهم في الجولة الثالثة والرابعة .

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