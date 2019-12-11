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هكذا سخر نجم مانشستر يونايتد من لوكاكو عقب هزيمة إنتر ميلان أمس.. صورة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:29 م
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تعرض لوكاكو النجم البلجيكي ومهاجم مانشستر يونايتد السابق، وإنتر ميلان الحالي، من سخرية زميله السابق لوك الشو، الظهير الأيسر للمان اليونايتد، ليلة أمس، عقب خروج الإنتر، من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

لوكاكو يودع دوري الأبطال

وودع الفريق الإيطالي إنتر ميلان، الذي يضم بصفوفه، البلجيكي لوكاكو، منافسات دوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة من برشلونة، بثنائية نظيفة.

نجم المان يونايتد يسخر من لوكاكو

وفاجأ الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد، زميله السابق لوكاكو بعدما نشر صورة للأخير، وأضاف إليها تعليقاً ساخراً كتب فيه: "مرحباً بعودتك"، إشارة منه على خروج إنتر ميلان من منافسات دوري أبطال أوروبا، ليشارك في الدوري الأوروبي.


لهذا السبب رحل لوكاكو عن مانشستر

وكان لوكاكو، قد غادر فريق مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، ليلعب في إنتر ميلان الإيطالي، حتى يشارك في دوري أبطال أوروبا، ولكن لم يحالفه الحظ، حيث خسر أمام برشلونة وودع البطولة.


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