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الجعفري: سوريا لم تتلق دعوة لقمة أردوغان.. وليس لدينا علاقات دبلوماسية معه!

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:20 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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صرح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تتلق دعودة الحضور لقمة اسطنبول التي دعا لعقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول سوريا في فبراير المقبل.

وقال الجعفري للصحفيين: "ليس لدينا علاقات دبلوماسية مع تركيا​​​، لذا، لم تتم دعوتنا".

وأضاف: "هم ما زالوا يحتلون جزءا من أراضينا، ويقفون بشكل كبير، وراء الأزمة السورية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن خلال لقاء مع صحفيين في العاصمة البريطانية لندن، عن التخطيط لعقد قمة في اسطنبول في شهر فبراير القادم، بمشاركة رؤساء، تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس.

وقال أردوغان: "قررنا عقد القمة الرباعية (حول سوريا) مرة على الأقل كل عام، والقمة الثانية ستعقد في اسطنبول خلال فبراير المقبل".

ويوم الثلاثاء في 4 الجاري عقدت قمة رباعية حول سوريا، في لندن، جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وخلال القمة التي عقدت على هامش قمة حلف الناتو، اتفق الزعماء على ضرورة وقف جميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك في إدلب، شمال غربي البلاد.

كما أعربوا عن دعمهم لعمل اللجنة الدستورية في سوريا، وأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

قمة اسطنبول سوريا بشار الجفرى اردوغان

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