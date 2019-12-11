عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أوامر بغرق السفن التركية إذا دخلت مياه ليبيا الإقليمية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:27 م
Advertisements
رئيس أركان البحرية الليبية
رئيس أركان البحرية الليبية
وكالات
Advertisements

تلقى رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي اللواء فرج المهدوي، أوامر بإغراق كل سفينة تركية لاستكشاف النفط داخل الحدود البحرية الليبية.

                                                      

وقال المهدوي، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية في فيس بوك باليونانية: "لدي أمر، إذا اقتربت السفن الاستكشافية التركية، سيكون لدي حل، سأغرقهم بنفسي، تلقيت هذا الأمر من القائد الأعلى لقوات الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، حسب ما نقل موقع الحرة.

 

وأضاف المهدوي: "سنحرر العاصمة طرابلس، وندمر الحلم التركي".


وصدقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على اتفاقية مثيرة للجدل تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط والتي تم التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

 

وقد وافقت اللجنة على الاتفاقية التي ستتيح لتركيا الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط وتمهد الطريق أمام التصويت النهائي في الجمعية العامة بالبرلمان لاحقا اليوم.

 

وأثارت الاتفاقية غضبًا في البرلمان الليبي. وأدان البرلمان الاتفاقيات باعتبارها "انتهاكا صارخا" لأمن وسيادة ليبيا، قائلا إنها ستمنح الحكومة التركية الحق في استخدام المجال الجوي الليبي والمياه الليبية، فضلا عن بناء قواعد عسكرية على تربة ليبية.

 

وانتقدت اليونان وقبرص ومصر أيضا اتفاق ترسيم الحدود، بوصفه انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا غرق السفن التركية رئيس أركان البحرية الليبية البحرية الليبية

أخبار تهمك

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس غداً الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 17 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ ساعتين و 28 دقيقة

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 17 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 17 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عبر البوابة الليبية.. تركيا تستميت من أجل غاز شرق المتوسط

الجيش الليبي: أصدرنا أوامر باستهداف السفن والقوارب التركية

"الوطن الأزرق".. خطة أردوغان لتغيير خارطة البحر المتوسط

حزب المصريين: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك صريح لاتفاق الصخيرات

الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بتقديم تفاصيل اتفاقها البحري مع ليبيا

"المسماري": سنحارب بكل قوة اتفاق السراج مع تركيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status