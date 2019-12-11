أوامر بغرق السفن التركية إذا دخلت مياه ليبيا الإقليمية

تلقى رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي اللواء فرج المهدوي، أوامر بإغراق كل سفينة تركية لاستكشاف النفط داخل الحدود البحرية الليبية.

وقال المهدوي، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية في فيس بوك باليونانية: "لدي أمر، إذا اقتربت السفن الاستكشافية التركية، سيكون لدي حل، سأغرقهم بنفسي، تلقيت هذا الأمر من القائد الأعلى لقوات الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، حسب ما نقل موقع الحرة.

وأضاف المهدوي: "سنحرر العاصمة طرابلس، وندمر الحلم التركي".





وصدقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على اتفاقية مثيرة للجدل تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط والتي تم التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

وقد وافقت اللجنة على الاتفاقية التي ستتيح لتركيا الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط وتمهد الطريق أمام التصويت النهائي في الجمعية العامة بالبرلمان لاحقا اليوم.

وأثارت الاتفاقية غضبًا في البرلمان الليبي. وأدان البرلمان الاتفاقيات باعتبارها "انتهاكا صارخا" لأمن وسيادة ليبيا، قائلا إنها ستمنح الحكومة التركية الحق في استخدام المجال الجوي الليبي والمياه الليبية، فضلا عن بناء قواعد عسكرية على تربة ليبية.

وانتقدت اليونان وقبرص ومصر أيضا اتفاق ترسيم الحدود، بوصفه انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.