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إليسا تصل الإسكندرية استعدادا لحفلها المُنتظر

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:26 م
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إليسا
إليسا
رانيا ماهر
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تستعد الفنانه إليسا لإحياء حفلاً غنائيا ضخم في مدينة الإسكندرية، غدا في تمام الساعة ٧ مساء، وشاركت إليسا متابعيه بصوره جديده لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلقت علي الصوره قائلة: " صباح الخير من الاسكندريه، مصر."

يشار أن الفنانة إليسا، ستلتقي مجددا بحمهورها المصري بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة السادس من أكتوبر، والذى من المقرر أن يقام يوم 13 ديسمبر المقبل، والذي سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا، من جمهور إليسا في مصر.

كما تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في الكويت، وذلك يوم 2 يناير القادم.

وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا أغنية جديدةمن خلال قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، أهدتها الى المتظاهرين اللبنانيين تحمل الأغنية اسم "عم ثور"، والأغنية من كلمات سهام الشاشع، وموسيقى هادي شرارة، وألحان محمد رحيم.

يُشار أنَّ بالذكر إليسا تستعد حاليًا لطرح ألبومها الجديد في عام ٢٠٢٠، وتعاونت من خلاله مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين ومنهم ملاك عادل وبهاء الدين محمد ونادر عبد الله ورامي جمال ومحمد يحي وأحمد عبد السلام وأحمد إبراهيم وزياد برجي.


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