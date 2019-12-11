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«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السد PLUS بدون تقطيع NOW

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:24 م
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مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشر
مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت اليوم 12/11‏/2019 كأس العالم للأندية، يحتضن استاد جاسم بن حمد مباراة جديدة تجمع بين فريق السد القطري وفريق هينجين سبورت، ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية، ويشارك فريق السد القطري مباراته كونه ممثل عن الدولة المستضيفة للبطولة وباعتباره حامل لقب الدوري القطري، والذي تمكن من خطفه العام الماضي بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على فريق الدحيل، وعلى الرغم من هذا فإن السد القطري يعيش حالة من الإحباط الشديد بسبب الهزائم التي تعرض لها الفريق على المستوى المحلي، والتي أصابت لاعبي الفريق بحالة من التوتر الشديد إلا أنه الفريق لديه فرصة كبيرة من خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حتى يصالح جماهيره الذي استاءت من أدائه المتراجع خلال الفترة الماضية.

أما عن فريق هينجين سبورت الذي يشارك للمرة الأولى له في التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية، حيث من المعتاد أن يشارك فريق نيوزيلندي ممثلاً عن أوقيانوسيا إلا أن هينجين يشارك للمرة الأولى له خلال هذه البطولة، ومن المقرر أن يتأهل الفائز في هذه المباراة ليشارك فريق مونتيري المكسيكي في الدور الثاني ثم الفائز بينهما يلتقي ببطل دوري أبطال أوروبا، وهو فريق ليفربول خلال دور نصف نهائي،وقد صرح "تشافي" المدير الفني لفريق السد القطري أنم فريقه لن يشهد غياب أحد من لاعبيه خلال مباراته أمام هينجين .


مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشر اليوم 11 من ديسمبر في انطلاق فاعليات بطولة كأس العالم للأندية مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر حيث يلتقي الفريقين على ارض ملعب جاسم بن حمد بنادي السد فى تغطية مباشرة للمباراة من موقع كورة اون مشاهدة مباراة اليوم مباشر ونتابع اللقاء الذى يجمع الفريقين فى تغطية مباشرة لايف.

 

مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشر
مشاهدة مباراة السد مع هينجين سبورت فى بث مباشر مساء اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسات الجولة الاولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية كورة مباشر مباريات اليوم حيث يسعى كلا من الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة العالمية التى تستضيفها قطر حاليا مشاهدة مباريات اليوم لايف من خلال موقع الفجر  فى نقل مباشر وتحديث مستمر للقاء.

كورة مباشر مباريات اليوم فى خدمة مجانية يقدمها موقع الفجر لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق السد القطرى مع هينجين سبورت ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية ونتابع اللقاء مساء اليوم لايف فى تحديث مستمر للمباراة بدون تقطيع.

بطولة كأس العالم للأندية
مباراة السد مع هينجين سبورت
الساعة 7:30 مساء بتوقيت فى مصر.
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى السعودية.
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى الأردن.
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى سوريا.
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى فلسطين

شافي سيخوض مونديال الأندية يوم غد كالمدرب ، وهو في أضعف فتراته مع السد القطري بعدما تلقي الفريق أكثر من مهرجان من خسارات مؤثرة كانت من بينها أمام الهلال السعودي في دوري ابطال اسيا وكانت في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال الآسيوي، وكذلك الهزائم التي تلقاها على مستوى الدوري المحلي أمام الريان والدحيل وقطر، والتي أبعدت الفريق عن الصراع عن تتويج بالدوري وتراجع للمركز الرابع بجدول الترتيب.

قرعة مجموعات دوري الابطال اسيا النصر والسد في مجموعة واحدة

المجموعة: 4

السد القطري، النصر السعودي، سابهان أصفهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي، بونيودكور الأوزبكي، الزوراء العراقي).

معلومات عن المباراة هينجين سبورت x السد:
إنطلاق المباراة : يوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019

التوقيت السد x اهينجين سبورت :
17:30 غرينتش – نواكشوط
18:30 الرباط – الجزائر – تونس
19:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
20:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
21:30 مسقط – أبوظبي
طهران 22:30

مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت

بث مباشر السد ضد هينجين سبورت

بث مباشر السد و هانجين سبورت
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