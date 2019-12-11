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لا شووت NOW مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السد YALLA ONLINE

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:20 م
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مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشر
مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشر
الفجر الرياضي
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شافي سيخوض مونديال الأندية يوم غد كالمدرب ، وهو في أضعف فتراته مع السد القطري بعدما تلقي الفريق أكثر من مهرجان من خسارات مؤثرة كانت من بينها أمام الهلال السعودي في دوري ابطال اسيا وكانت في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال الآسيوي، وكذلك الهزائم التي تلقاها على مستوى الدوري المحلي أمام الريان والدحيل وقطر، والتي أبعدت الفريق عن الصراع عن تتويج بالدوري وتراجع للمركز الرابع بجدول الترتيب.

قرعة مجموعات دوري الابطال اسيا النصر والسد في مجموعة واحدة

المجموعة: 4

السد القطري، النصر السعودي، سابهان أصفهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي، بونيودكور الأوزبكي، الزوراء العراقي).

معلومات عن المباراة هينجين سبورت x السد:
إنطلاق المباراة : يوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019

التوقيت السد x اهينجين سبورت :
17:30 غرينتش – نواكشوط
18:30 الرباط – الجزائر – تونس
19:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
20:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
21:30 مسقط – أبوظبي
طهران 22:30

مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت

بث مباشر السد ضد هينجين سبورت

بث مباشر السد و هانجين سبورت

بطولة كأس العالم للأندية
مباراة السد مع هينجين سبورت
الساعة 7:30 مساء بتوقيت فى مصر.
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى السعودية.
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى الأردن.
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى سوريا.
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى فلسطين
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