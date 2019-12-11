وكيل صحة القليوبية يتفقد حميات بنها بعد احتجاز حالة اشتباه بالتهاب سحائي

أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه لا يوجد حالات إصابة بالالتهاب السحائي في القليوبية نهائيا، مشددا على أن فريق من الطب الوقائي بالوزارة أجري تقصي للحالات التي أشيع وفاتها بسبب المرض ولم يثبت إصابتهما بالمرض، مشيرا إلى أن حالة تلميذة طوخ المحتجزة بمستشفي حميات بنها هي حالة اشتباه بالتهاب في المخ وتلقي كافة أوجه الرعاية.





وأوضح الطباخ، أنه أجري زيارة تفقدية لمستشفي حميات بنها، تفقد خلالها أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على مستوى الخدمة والتأكد من جودة الرعاية المقدمة والاطمئنان علي المرضي والتأكد من تواجد النوبيجية.





وأضاف في تصريحات، صحفية اليوم، أن الزيارة تضمنت أقسام المستشفى وخاصة قسم الرعاية المركزة ورعاية للأطفال، واطلع على ملفات المرضي وقام بالاستماع إلى شكاوي المرضي، كما قام بمناظرة بعض حالات من المرضي، وأكد علي ضرورة توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال.





كانت وزارة الصحة والسكان، أكدت عدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائي بين تلاميذ محافظة القليوبية، أو محافظات الجمهورية المختلفة، نافية بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة تلميذين في محافظة القليوبية بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.





وأوضحت وزارة الصحة فى بيان، أنه فور ورود بلاغ يفيد بالاشتباه في إصابة تلميذين بمرض الالتهاب السحائى الوبائى في مدرستين بالمرحلة الابتدائية بمحافظة القليوبية، وتم التوجيه، بتشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي لتقصي الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر، وتبين أن الحالتين إحداهما كانت تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وتشنجات، والأخرى ارتفاع درجة حرارة فقط، مشيرا إلى أن إحدى الحالتين توفيت بعد تشخيص إصابتها بتسمم ميكروبي بالدم وتوفيت الحالة الأخرى نتيجة توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية ولم يثبت إصابتهما بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.





وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن هناك طفلة أخرى محتجزة بالعناية المركزة بمستشفى حميات بنها، وذلك منذ الثاني من شهر ديسمبر الجاري، مؤكدًا أنه تم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، وجاء تشخيصها باشتباه التهاب بالمخ وليس التهاب سحائي، مضيفًا أن الحالة تتلقى الرعاية اللازمة داخل المستشفى، كما تم رفع تقرير كامل بالحالة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ووجهت سيادتها بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لها.



