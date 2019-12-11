Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا: لن نتخلي عن منظومة "إس-400"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد ثابت
Advertisements

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده تفكر في التخلي عن منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، مشددا على ضرورة "دراسة كيف يمكننا إيجاد حل مع وجود هذه المنظومة".

وتطرق أكار في حديث مع وكالة "الأناضول" إلى أن مرحلة توريد منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية ما زالت متواصلة، في حين اكتمل استلام قطع ومعدات بطاريتين اثنتين من المنظومة.

ولفت إلى أن الجهود متواصلة بخصوص أعمال التنصيب، والاختبار، والتشغيل، وتدريب الأفراد، متوقعا أن تنتهي هذه الأعمال في نهاية ديسمبر الجاري.

وأوضح أن مدربين من تركيا يتلقون تعليمهم حول المنظومة في روسيا، وسيعودون إلى البلاد لتدريب الأفراد في البلاد، حيث "من المحتمل أن تتم عملية نصب المنظومة في ربيع 2020، والجهود تبذل في هذا الصدد".

في المقابل، أكد أكار أن الولايات المتحدة تعتبر "شريكا استراتيجيا لتركيا، ونتوقع منها التحرك بما يتناسب مع روح هذه الشراكة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لن نتخلى تركيا انقرة إس-400

أخبار تهمك

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 17 ساعة

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 17 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس غداً الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 16 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا: تنفيذ عقد توريد "أس-400" لتركيا يبدأ في عام 2019

الدفاع التركية: تركيب منظومات "إس 400" يبدأ في أكتوبر 2019

تركيا: تركيب منظومة اس-400 الروسية فى أكتوبر 2019

تركيا: منظومة "إس-400" ستمنحنا قدرة دفاعية مهمة

أمريكا تريد ثني تركيا عن شراء "إس-400"

مسؤول: تركيا مستعدة لضبط معايير إس-400 إذا أثبتت أمريكا أنها "تهديد"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status