تعرف على.. سبب إقالة أنشيلوتي من تدريب نابولي Napoli

قرر نادي نابولي Napoli الإيطالي، إقالة المدير الفني الكبير أنشيلوتي، أمس الثلاثاء، 10/12/2019، وسط ذهول الجميع، وخاصةً بعد تأهل نابولي إلى الدور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي، بعد هزيمة بطل بلجيكا برباعية نظيفة.





نابولي Napoli يعلن إقالة أنشيلوتي





ونشر نادي نابولي Napoli، تغريدة له عبر حسابه "تويتر"، قال فيها إن النادي قرر إقالة أنشيلوتي، وستظل علاقة الود والاحترام متبادلة بينهم.





فوز نابولي Napoli لم يشفع لبقاء مدربه





واستغنى نابولي Napoli، عن مدربه أنشياوتي بعد مباراة أمس، التي فاز فيها على ضيفه البلجيكي، في الجولة الـ6 من منافسات المجموعة الخامسة في دور المجموعات في دوري الأبطال، والذي أتاح للفريق الإيطالي التأهل إلى ثمن النهائي ثاني المجموعة برفقة ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، والذي فاز أيضا على مضيفه سالزبورج النمساوي بهدفين نظيفين.





أسباب إقالة نابولي Napoli لأنشيلوتي





وأقيل أنشلوتي من تدريب نابولي، بعد النتائج السيئة للفريق، الذي لم يفز في آخر مبارايات، وكان مصير المدرب البالغ من العمر 60 عاما، قد شكل عنوانا للعديد من التقارير الصحافية في الأيام الماضية، لاسيما في ظل تراجع نتائج وصيف بطل الدوري الإيطالي على المستطيل الأخضر، والحديث عن مشاكل عدة بين الإدارة من جهة، والمدرب واللاعبين من جهة أخرى.





أصداء إقالة مدرب نابولي Napoli





وتناولت العديد من الصحف، خبر إقالة أنشيلوتي، ورصدت ردود أفعلا كثيرة، ولاسيماً بعد الصعود في للدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.





أبرز المرشحين لتدريب نابولي Napoli





المدير الفني المقال من قيادة نابولي Napoli، هو أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وتولى تدريب نابولي في صيف 2018، بعد مسيرة أشرف خلالها على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جرمان الفرنسي، وتشلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، ويعد جاتوزو ، مدرب ميلان السابق، أبرز المرشحين لخلافته.





إنجازات مدرب نابولي Napoli المقال





حقق أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات، بواقع مرتين مع ميلان والأخرى مع ريال مدريد، بجانب مسيرة كبيرة للمدير الفني المخضرم.





ترتيب نابولي Napoli في جدول الدوري الإيطالي





ويحتل نابولي ، المركز السابع حاليا بالدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة من 15 مباراة، بفارق 17 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان، والذي خرج مساء الثلاثاء من الدور الأول لمسابقة دوري الأبطال بخسارته أمام ضيفه برشلونة الإسباني 1-2 ضمن منافسات المجموعة السادسة، ما أدى إلى تأهل النادي الكاتالوني وبوروسيا دورتموند الألماني.







