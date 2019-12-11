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مصرع شخص وإصابة العشرات جراء الهجوم على قاعدة أميركية في أفغانستان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:14 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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أعلن مسؤولون أفغان من حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 60 آخرين، وذلك جراء الهجوم على قاعدة باغرام الأميركية الرئيسية بأفغانستان، وقد استمر نصف ساعة.

ويأتي الهجوم، في حين تسعى الولايات المتحدة لإجراء محادثات السلام المتعثرة مع مقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مساحة من الأراضي تتجاوز ما سيطروا عليه في أي وقت مضى منذ أن أطاحت بهم قوات التحالف من السلطة في 2001.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان، حيث تقع القاعدة، قالت إن جميع الجرحى من الأفغان.

وأضافت لرويترز: "وقع اشتباك لمدة 30 دقيقة بين المهاجمين الذين كان من الواضح أنهم يريدون دخول القاعدة والقوات الأجنبية".

وفجر مهاجمان عربتين ملغومتين عند المدخل الجنوبي للقاعدة، بينما فتح خمسة آخرون النار، وأوضحت شاهكار أنه لم يتضح حتى الآن عدد قتلى المهاجمين.

بينما أعنت من جهتها، بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان، إن الهجوم "تم صده سريعا"، ولم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أميركيين أو من التحالف، لكن قاعدة طبية يتم بناؤها لخدمة المحليين تضررت بشدة.

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الكلمات المفتاحية

هجوم ارهابي قتلي وجرحى قاعدة امريكية افغانستان

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