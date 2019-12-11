الإعدام لمتهمين والمؤبد لآخر والمشدد لرابع لقتل نجل عمهم في قنا





قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراح، ومحمد حسني، وعلاء محمد، بمعاقبة 6 أشخاص أبناء عم، الإعدام لاثنين، والمؤبد لاثنين، والسجن المشدد لشخص، وبراءة الآخر، بتهمة قتل نجل عمهم وإصابة آخرين.تعود أحداث القضية إلى مارس عام 2019، عندما قام كلًا من، "حسن.م.م"، وشقيقه "علي، ومحمد.س.م، وأبوالحسن.ش.م، وشقيقه أشرف، ووالدهما شاذلي.م"، بافتعال مشاجرة مع أبناء عمتهم، بقرية القلعة بمركز قفط، جنوبي قنا، لوجود خلافات على الميراث وأطلقو وابل من الأعيرة النارية وأثارو الفزع والرعب في القرية وقاموا بقتل ابن عمهم دكتور حسن حامد، 75 عامًا، وإصابة محمد أشرف عماري، وفرو هاربين.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم ومن ثم محاكمتهم بالإعدام للمتهم الأول والسادس، والمؤبد للثاني والرابع، والسجن المشدد للثالث 15 عامًا، وبراءة الخامس بعد أخذ الرأي الشرعي من إحالتهم للمفتي في جلسة شهر نوفمبر.