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تامر حسني بعد إعلانه دخول "جينيس": "مجهود سنين .. وتحدي"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:04 م
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تامر حسني
تامر حسني
رقية جمال
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علق الفنان تامر حسني، على دخوله موسوعة "جينيس" كأكثر شخص مؤثر في جمهوره، قائلًا: "إن ما حدث مجهود سنين تعب وشقى، وكان تحدي كبير بالنسبة له طوال حياته".

وأوضح "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن المجتمع المصري به طاقة إحباط كبيرة جدًا، وهناك إناس كثيرون محبطة وكان همه الحصول على جوائز في سن صغير، وتأثير ذلك على الجمهور، مشيرًا إلى أن الرسالة من دخوله "جينيس" بعيدًا عن فكرة الرقم القياسي، هو تأثيره على جمهوره، وأن يكون هذا التأثير مفيد لجمهوره.

وتابع،: "أنا بحمد ربنا، وبطمن كل الشباب العربي والمصري أنه مفيش مستحيل، أنا بستغل وقتي في شغلي وبعرف أطلع طاقة إيجابية من كل الطاقات السلبية، ولا ألتفت لكل من يحاربني أو يشكك في أي شيء يتعلق بي".
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