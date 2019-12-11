"بفستان أوف شولدر".. كارول سماحة تشعل حفلها الأخير بالمكسيك

مشاركة كارول سماحة في فيلم "بالصدفة"





يُشار أنَّ كارول سماحة،عُرض لها مؤخرًا في دبي ولبنان، فيلم "بالصدفة"، وهو أول فيلم سينمائي لها، والفيلم بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.





وفي سياق آخر، كانت الفنانة الأمارتية أحلام، قد ناشدت المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بضم المطربة اللبانية كارول سماحة، لقائمة النجوم المشاركين في موسم الرياض،حيث نشرت أحلام تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قالت فيها : "طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا".



وردت كارول سماحة، على هذه التغريدة قائلة لها: "أنت المختلفة، صادقة وطيبة وأحلى ما في صفاتك إنك أحلام بحبك".





تحرص الفنانة كارول سماحة، على التفاعل مع محبيها بشكل دائم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت كارول صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية فستان طويل باللون السيلفر يتسم بأنه عاري من كتف، والكتف الآخر يتسم بوجود كم طويل،وبه فتحة ساق كبيرة من الجانب، وبدت بتسريحة الشعر المُنسدل، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ،وحظيت الصورة على إعجاب العديد من قبل محبيهم.وكانت كارول قد كشفت مؤخرًا خلال تواجدها بمؤتمر "نساء على خط التحرش" في الأردن عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة، وذلك في فترة طفولتها، حيث كشفت عن مواجهتها أول مرة للتحرش وهي بعمر 5 سنوات.وأوضحت أن تعرضها للتحرش وهي طفلة، أحدث لها نوع من الهواجس في حياتها، حيث قالت :"تعرضت لحالات تحرش كثيرة. بعمر 5 سنين و7 سنين و9 سنين، من 4 أو 5 مرات"، وقالت كارول خلال حديثها أنها تحاول توعية ابنتها من خلال اعطائها بعض النصائح الجيدة لكي تتجنب تعرضها للتحرش.