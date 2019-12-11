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ميس حمدان تعلم ابنة "مي سليم" وصديقاتها قواعد الرقص الشرقي (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:45 م
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ميس حمدان
ميس حمدان
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نشرت الفنانة ميس حمدان عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تُعلم ابنة شقيقتها "مي سليم" وصديقاتها قواعد الرقص الشرقي.

وكتبت ميس حمدان على الفيديو، قائلة:" لىً لىً بنت مي وصحباتها خواجات حبتين فطلبوا مني أوريهم كم حركة عربي وزي ما أنتوا شايفين يجننوا، مي سليم ارجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك ...ربنا يحميلكوا ولادكم كلكم".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميس حمدان مسلسل "نوف" الذي قدمته في الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضي، وخاضت ميس حمدان من خلال أولى بطولاتها المطلقة في الدراما الأردنية، كما صورت في الفترة الأخيرة حلقة كضيفة شرف في مسلسل "أيام العسل" مع المخرج أحمد نور.

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