Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول رد لزعيمة ميانمار على تهم الإبادة الجماعية للروهينجا بمحمكة العدل الدولية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
صرحت أونج سان سو كي، زعيمة ميانمار، اليوم الأربعاء، بأن القضية المرفوعة ضد بلدها في محكمة العدل الدولية "غير مكتملة ومضللة" حيث بدأت دفاعها عن اتهامات بالإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة في الروهينجا، اليوم.

متزعمة الدفاع عن ميانمار بنفسها في المحكمة في لاهاي، اعترفت سو كي، كبير القادة السياسيين في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن القوة غير المتناسبة ربما استخدمت في بعض الأحيان من قبل الجيش، لكنها قالت، إن النزاع في ولاية راخين الغربية كان "معقدًا وليس من السهل فهمه".

وأردفعت زعيمة ميانمار: "لقد وضعت جامبيا صورة غير كاملة ومضللة عن الوضع الواقعي في ولاية راخين في ميانمار".

ورفعت غامبيا، وهي دولة صغيرة في غرب إفريقيا، دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بزعم أنها انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

فر أكثر من 730 ألف روهينجيا من ميانمار بعد أن شن الجيش حملة أمنية في ولاية راخين الغربية في أغسطس 2017. ويعيش معظمهم الآن في مخيمات مزدحمة للاجئين في بنجلاديش.

تجادل ميانمار بأن "عمليات التطهير" العسكرية في راخين كانت ردًا مبررًا على أعمال الإرهاب وأن جنودها تصرفوا بشكل مناسب.

خلال ثلاثة أيام من جلسات الاستماع هذا الأسبوع، يستمع القضاة إلى المرحلة الأولى من القضية: طالبت جامبيا "بتدابير مؤقتة" - وهو ما يعادل أمر تقييدي ضد ميانمار لحماية سكان الروهينجا حتى يتم النظر في القضية بالكامل.

لقد زعمت جامبيا أنه من واجب كل دولة بموجب الاتفاقية منع حدوث إبادة جماعية. تتمتع جامبيا بدعم سياسي من منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة وكندا وهولندا.

العتبة القانونية لإيجاد الإبادة الجماعية عالية. تم الاعتراف بثلاث حالات فقط بموجب القانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية: في كمبوديا في أواخر السبعينيات؛ في رواندا في العام 1994؛ وفي سريبرينيتسا، والبوسنة، في العام 1995.

على الرغم من أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة وجدت أن "أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي" قد ارتكبت في ميانمار ودعت إلى إجراء محاكمات الإبادة الجماعية، لم تزن أي محكمة الأدلة وأدلت بإبادة جماعية في ميانمار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميانمار سان سو كي زعيمة ميانمار الروهينجا الابادة الجماعية في ميانمار

أخبار تهمك

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 17 ساعة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 17 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 17 ساعة

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس غداً الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة قائد جيش ميانمار وأخرين بتهمة الإبادة الجماعية

المملكة تدين الاعتداءات التي يتعرض لها مسلمي الروهينجا في بورما

جامبيا ترفع ملفات قضية الإبادة الجماعية ضد ميانمار للمحكمة الدولية

الجنائية الدولية تعلن موقفها من التحقيق في جرائم ضد الروهينجا

الضغط على ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية لروهينجا

ميانمار تبدأ محكمة عسكرية نادرة بعد التحقيق في الفظائع ضد مسلمي الروهنجيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status