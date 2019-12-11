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هدف أنسو فاتي ينعش خزائن برشلونة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:31 م
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أنسو فاتي
أنسو فاتي
علي نبوي
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أنعش الهدف الذي سجله الشاب أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة في شباك إنتر ميلان خزائن النادي الكتالوني بمبلغ 2.7 مليون يورو.

وسجل فاتي هدف برشلونة الثاني والفوز في مباراة الأمس أمام إنتر ميلان من تصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الفريق الكتالوني إلى دور الستة عشر دون أي خسارة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن الهدف الذي سجله أنسو فاتي منح خزائن برشلونة مبلغ 2.7 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن هدف فاتي منح البارسا 2.7 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يدفعه الاتحاد الاوروبي لكرة القدم للفريق الفائز في المباراة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، لو كانت النتيجة تعادل كان البارسا سوف يحصل على (0.9) مليون يورو، أي أن فاتي ساعد البارسا بـ 1.8 مليون يورو.
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الكلمات المفتاحية

برشلونة لاوتارو مارتينيز برشلونة انتر ميلان أنسو فاتي إنتر ميلان ضد برشلونة

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