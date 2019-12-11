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نجم إنتر ميلان يُقنع برشلونة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:27 م
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لوتارو مارتينيز
لوتارو مارتينيز
علي نبوي
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نجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان في إقناع الإدارة الفنية لنادي برشلونة، وذلك بعد المستوى الذي ظهر به في مباراة الأمس التي جمعت النيراتزوري بالفريق الكتالوني.

وخسر إنتر ميلان على ملعبه مساء أمس الثلاثاء أمام برشلونة بهدف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليودع الفريق الإيطالي البطولة وينتقل لبطولة الدوري الأوروبي.

وبحسب ما كشفته تقارير صحفية في إسبانيا فإن لاوتارو ماريتينز نجح في الاختبار بالأمس، وقدم مستوى مميز للغاية مع إنتر ميلان رغم عدم إحرازه أي هدف.

وأفادت صحيفة "الآس" بأن لاوتارو ينجح في الامتحان أمام الأمانة الفنية للبارسا، ويمكن كسر عقد الارجنتيني مع إنترميلان ، بـ 111 مليون يورو، ولكن هذا الكسر يمكن تنفيذه فقط خلال أسبوعين من شهر يوليو عام 2020.

وأضافت الصحيفة بأن اللاعب الأرجنتيني مباراة رائعة مساء أس في جوسيبي مياتزا، ألغي له هدفين بداعي التسلل، ومنعه الحارس نيتو من هدف محقق.
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الكلمات المفتاحية

لوتارو مارتينيز إنتر ميلان ضد برشلونة

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