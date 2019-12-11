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بـ"2 كيلو هيروين وبندقية ألية".. سقوط " ديلر جنوب سيناء" في الصف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:26 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات حال تردده على المنطقة الجبلية بمركز الصف، وعثر بحوزته على 2 كيلو هيروين وسلاح ناري، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة مركز شرطة الصف مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لسلاح ناري بقصد حماية نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبطه حال تردده على المنطقة الجبلية بدائرة المركز وبحوزته 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، بندقية آلية، 39 طلقة نارية من ذات العيار، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وإستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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